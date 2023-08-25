Зарплаты в Украине – некоторые бюджетники получат надбавку в 100%

В Украине бюджетникам повысили зарплаты: кто получит надбавку в 100%
В Украине некоторым работникам государственных учреждений и социальным работникам повысили уровень оплаты труда. Им будут ежемесячно начислять прибавку от 50% до 100% от оклада.
О таком решении правительства сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Кому повысили зарплаты
Как отмечает ведомство, согласно принятому правительственному постановлению, повысили уровень заработных плат работникам учреждений, учреждений и организаций, финансируемых из госказны, на опасных территориях, где продолжаются активные или вероятные боевые действия. Больше получат и работники, оказывающие социальные услуги коммунального сектора на территориях в горячих точках.
Документ предусматривает на время военного положения установить следующие ежемесячные надбавки за работу:
- 100% должностного оклада — работникам госучреждений, учреждений и организаций на территориях, где продолжаются активные боевые действия, 50% от оклада — на территориях, где вероятны боевые действия;
- 100% от оклада — работникам поставщиков соцуслуг коммунальной сферы на территориях, где ведутся боевые действия, включены в перечень территорий, для которых не определена дата завершения боевых действий.
Зарплаты медиков в "горячих точках"
Весной 2023 года Кабмин поддержал постановление, предусматривающее повышение зарплат медиков, где продолжаются активные боевые действия. Выплаты должны быть не меньше:
- 28 тыс. гривен — для врачей, фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения;
- 18 тыс. гривен — для медсестер/медбратов;
- 9 тыс. гривен — для младших медработников.
На прифронтовых территориях минимальная зарплата должна быть:
- 23 тыс. гривен — для врачей, фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения;
- 15,5 тыс. гривен — для медсестер/медбратов;
- 8 тыс. гривен — для младших медработников.
Напомним, в Украине выросла средняя реальная зарплата впервые с начала войны. Об этом свидетельствует утвержденный Пенсионным фондом Украины (ПФУ) показатель за второй квартал текущего года.