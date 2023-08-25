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В Украине бюджетникам повысили зарплаты: кто получит надбавку в 100%

25 августа 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в Украине – некоторые бюджетники получат надбавку в 100%
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине некоторым работникам государственных учреждений и социальным работникам повысили уровень оплаты труда. Им будут ежемесячно начислять прибавку от 50% до 100% от оклада.

О таком решении правительства сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Кому повысили зарплаты

Как отмечает ведомство, согласно принятому правительственному постановлению, повысили уровень заработных плат работникам учреждений, учреждений и организаций, финансируемых из госказны, на опасных территориях, где продолжаются активные или вероятные боевые действия. Больше получат и работники, оказывающие социальные услуги коммунального сектора на территориях в горячих точках.

Документ предусматривает на время военного положения установить следующие ежемесячные надбавки за работу:

  • 100% должностного оклада — работникам госучреждений, учреждений и организаций на территориях, где продолжаются активные боевые действия, 50% от оклада — на территориях, где вероятны боевые действия;
  • 100% от оклада — работникам поставщиков соцуслуг коммунальной сферы на территориях, где ведутся боевые действия, включены в перечень территорий, для которых не определена дата завершения боевых действий.

Зарплаты медиков в "горячих точках"

Весной 2023 года Кабмин поддержал постановление, предусматривающее повышение зарплат медиков, где продолжаются активные боевые действия. Выплаты должны быть не меньше:

  • 28 тыс. гривен — для врачей, фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения;
  • 18 тыс. гривен — для медсестер/медбратов;
  • 9 тыс. гривен — для младших медработников.

На прифронтовых территориях минимальная зарплата должна быть:

  • 23 тыс. гривен — для врачей, фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения;
  • 15,5 тыс. гривен — для медсестер/медбратов;
  • 8 тыс. гривен — для младших медработников.

Напомним, в Украине выросла средняя реальная зарплата впервые с начала войны. Об этом свидетельствует утвержденный Пенсионным фондом Украины (ПФУ) показатель за второй квартал текущего года.

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