Зарплати та пенсії підвищать у 2024-му — скільки почнуть отримувати українці

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE

В Україні уряд планує суттєво підвищити мінімальні заробітні плати та пенсії у наступні роки. За словами експертів, озвучений рівень, на який зростуть виплати, не зможе компенсувати рівень інфляції.

Новини.LIVE розповідають все, що відомо про плани уряду.

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Зараз фахівці Міністерства фінансів працюють над новими показниками, які будуть закладені у проєкт Державного бюджету країни на 2024 рік. Зокрема, відомо, що порівняно відчутне підвищення рівня мінімальної зарплати, до 8 тисяч гривень, відбудеться з 1 липня наступного року. До цього часу "мінімалку" утримуватимуть на чинному рівні з незначними коригуваннями на підвищення споживчих цін в країні.

Міністерство фінансів вже оприлюднив очікувані показники, які мають узгодити з усім Кабінетом міністрів та затвердити у Верховній Раді України (ВРУ). Примітно те, що Міністерство соціальної політики наполягало на більш значному підвищенні виплат, однак Мінфін наполягає на сильнішому обмеженні, побоюючись роздмухування держбюджету та зважаючи на позицію міжнародних країн-партнерів, які й здійснюють наповнення української казни.

Зараз у пропозиціях Мінфіну до проєкту бюджету заклали такі показники:

рівень мінімальної пенсії 2024 року становитиме 2361 гривню, тобто підвищиться на 268 гривень (на 12,8%);

рівень мінімальної зарплати становитиме 8 тисяч гривень, тобто зросте на 1,3 тисячі гривень (19,4%), однак із січня піднімуть з 6,7 до 7,1 тисячі гривень, і лише з липня — до 8 тисяч гривень.

Рівень мінімальної пенсії у 2025 році підвищать до 2573 гривень, у 2026-му — до 2774 гривень. Мінімальну зарплатню у 2025 році підвищать до 8,37 тисячі гривень, у 2026-му — до 8956 гривень.

Інфляція "з'їсть" підвищення

За словами експертів, рівень підвищення не здатен покрити рівень споживчої інфляції. Так, у 2022-му та 2024-му роках ціни, за прогнозами, мають підвищитися до 52,2%. Тому, для компенсації зростання цін, мінімальна пенсія мала б становити 2944 гривень, тоді як пенсіонерам нараховуватимуть тільки 2361 гривню.

Тоді як люди пенсійного віку витрачають більшість пенсії на продукти, темпи подорожчання яких випереджають середню інфляцію за всіма товарами й послугами. Щоб можна було дозволити собі придбати таку ж кількість продуктів, пенсія повинна була б зрости навіть більше, ніж на загальний рівень інфляції за три роки.

Мінімальна зарплатня для компенсації інфляції мала б становити у 2024-му 9893 гривні, говорять економісти.

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