Зарплаты и пенсии повысят в 2024-м — сколько начнут получать украинцы

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Украине правительство планирует существенно повысить минимальные заработные платы и пенсии в последующие годы. По словам экспертов, озвученный уровень, на который вырастут выплаты, не сможет компенсировать уровень инфляции.

Новини.LIVE рассказывают все, что известно о планах правительства.

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Сейчас специалисты Министерства финансов работают над новыми показателями, заложенными в проект Государственного бюджета страны на 2024 год. В частности, известно, что сравнительно ощутимое повышение уровня минимальной зарплаты, до 8 тысяч гривен, состоится с 1 июля следующего года. До этого времени "минималку" будут удерживать на действующем уровне с незначительными корректировками на повышение потребительских цен в стране.

Министерство финансов уже обнародовало ожидаемые показатели, которые должны быть согласованы со всем Кабинетом министров и утверждены в Верховной Раде Украины (ВРУ). Примечательно, что Министерство социальной политики настаивало на более значительном повышении выплат, однако Минфин предлагает остановиться на более сильном ограничении, опасаясь раздувания госбюджета и учитывая позицию международных стран-партнеров, которые и осуществляют наполнение украинской казны.

Сейчас в предложениях Минфина к проекту бюджета заложили следующие показатели:

уровень минимальной пенсии в 2024 году составит 2361 гривну, то есть повысится на 268 гривен (на 12,8%);

уровень минимальной зарплаты составит 8 тысяч гривен, то есть вырастет на 1,3 тысячи гривен (19,4%), однако с января поднимут с 6,7 до 7,1 тысячи гривен, и только с июля — до 8 тысяч гривен.

Уровень минимальной пенсии в 2025 году повысят до 2573 гривен, в 2026 — до 2774 гривен. Минимальную зарплату в 2025 году повысят до 8,37 тысячи гривен, в 2026-м — до 8956 гривен.

Инфляция "съест" повышение

По словам экспертов, уровень повышения не способен покрыть уровень потребительской инфляции. Так, в 2022 и 2024 годах цены, по прогнозам, должны повыситься до 52,2%. Поэтому, для компенсации роста цен, минимальная пенсия должна составить 2944 гривен, тогда как пенсионерам будут насчитывать только 2361 гривну.

В то время как люди пенсионного возраста тратят большинство пенсии на продукты, темпы удорожания которых опережают среднюю инфляцию по всем товарам и услугам. Чтобы можно было позволить себе приобрести такое же количество продуктов, пенсия должна была вырасти даже больше, чем на общий уровень инфляции за три года.

Минимальная зарплата для компенсации инфляции должна составлять в 2024-м 9893 гривны, говорят экономисты.

Больше о зарплатах

Напомним, Верховная Рада Украины (ВРУ) предварительно поддержала законопроект по усилению социальной защиты украинских военнослужащих, полицейских и других силовиков. Законопроект №9638, призванный усовершенствовать механизмы денежных выплат, прошел первое чтение

Также мы писали, что в Украине летом 2023 в четырех областях повысилась средняя заработная плата. В частности, в Киевской области медиана сумм, которые готовы платить работодатели украинцам, составляет около 19 тыс. грн.