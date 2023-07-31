Платіжні операції відбуватимуться по-новому з 1 серпня — що треба знати

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

В Україні з 1 серпня поточного року зміняться правила щодо поповнення банківських карт готівковими коштами. Посиляться перевірки громадян під час таких операцій.

Про це йдеться у матеріалах Національного банку України (НБУ).

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За інформацією регулятора, з вівторка, 1 серпня, під час проведення фінансових операцій із внесення готівки, зокрема через програмно-технічні комплекси самообслуговування (ПТКС), для посиленої ідентифікації потрібен буде номер телефону.

За даними НБУ, будуть додані реквізити до квитанцій, які формуються під час операцій у терміналах.

"Квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою ПТКС для її зарахування на рахунки додатково повинні містити номер мобільного телефону платника", — зазначають у Нацбанку.

Під час внесення готівкових коштів за допомогою терміналів самообслуговування платіжна операція матиме такий вигляд:

введення номеру свого мобільного телефону на екрані ПТКС;

отримання на номер телефону одноразового пароля (шляхом смс-повідомлення або за допомогою дзвінка);

введення на екрані ПТКС одноразового пароля, що підтверджує згоду на виконання операції;

отримання квитанції.

Вимоги поширюються на операцій із внесення готівки для зарахування на рахунки за допомогою терміналів, проте не стосуються таких популярних платежів:

сплати житлово-комунальних платежів (квартплати та комунпослуг, стаціонарного телефонного зв’язку, телебачення, електроенергії, газу, інтернету, охорони);

оплати квитків для залізничних перевезень (зокрема, приміські);

оплати проїзду в міському і приміському транспорті (зокрема, оплати е-квитків для проїзду);

поповнення проїзних карт для проїзду в громадському транспорті;

сплати податків, штрафів, адмінпослуг, зборів та інших платежів до держбюджету.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національному банку вважають, що повернення до гнучкого курсоутворення відбудеться до завершення війни. При цьому зараз немає підстав для зміни офіційного курсу долара.

Також ми писали, що на думку аналітика ICU Михайла Демківа, Нацбанк замість підвищення фіксованого курсу може ухвалити рішення "відпустити" долар. Це може статися не в найближчій перспективі, а на початку 2024 року.