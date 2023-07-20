НБУ розповів, чи планує змінювати офіційний курс долара

Будівля НБУ. Фото: bank.gov.ua

У Національному банку України (НБУ) вважають, що повернення до гнучкого курсоутворення відбудеться до завершення війни. При цьому зараз немає підстав для зміни офіційного курсу долара.

Про це розповів заступник очільник Центробанку Сергій Ніколайчук, пише Укрінформ.

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За словами заступника голови Нацбанку, нині регулятор не вбачає жодних підстав для необхідності переприв'язування фіксованого курсу долара в той чи інший бік. Водночас ймовірне повернення до механізму гнучкого курсоутворення передбачатиме певні коливання офіційного обмінного курсу.

У такому разі вартість американської валюти визначатиметься на ринковій основі за підсумками операцій на міжбанківському валютному ринку. При цьому НБУ надалі підтримуватиме ринок, контролюючи коливання. За таких умов, очевидно, що курс буде слабшати чи міцнішати.

Ключовий ризик для курсової стійкості — непередбачуваність воєнних наслідків. Це провокує ризики погіршення курсових очікувань. З огляду на це, потрібно дотримуватися доволі жорсткої монетарної політики, вважає він. Водночас останнім часом ситуація була сприятливою, і НБУ вдавалося мінімізувати вплив відповідного чинника.

"Ситуація вирівнюється, і є надія, що на закінчення війни чекати не доведеться. Можливо, умови для переходу до гнучкого курсоутворення виникнуть і раніше. Але поки що нічого конкретно не обіцяємо", — додав Сергій Ніколайчук.

Який зараз курс долара в Україні

За інформацією порталу Minfin, у четвер, 20 липня, середній курс долара в українських обмінних пунктах опустився на кілька копійок — до 36,08 грн (купівля) і 37,18 (продаж).

Готівковий курс: 37,64 (купівля) та 37,36 (продаж). Офіційний курс НБУ залишається незмінним — 36,56 гривні.

Джерело: Minfin

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Нагадаємо, на думку аналітика ICU Михайла Демківа, Нацбанк замість підвищення фіксованого курсу може ухвалити рішення "відпустити" долар. Це може статися не в найближчій перспективі, а на початку 2024 року.

Також ми писали, що Національний банк вважає поточну макроекономічну ситуацію в країні сприятливою для початку поступового руху до нормалізації монетарної політики. Регулятор працює над створенням остаточних передумов для повернення гнучкості обмінного курсу американської валюти.