НБУ рассказал, планирует ли менять официальный курс доллара

Здание НБУ. Фото: bank.gov.ua

В Национальном банке Украины считают, что возвращение к гибкому курсообразованию состоится до завершения войны. При этом сейчас нет оснований менять официальный курс доллара.

Об этом рассказал заместитель главы Центробанка Сергей Николайчук, пишет Укринформ.

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По словам замглавы Нацбанка, в настоящее время регулятор не видит никаких оснований для необходимости перепривязывания фиксированного курса доллара в ту или иную сторону. В то же время вероятный возврат к механизму гибкого курсообразования будет предполагать определенные колебания официального обменного курса.

В таком случае стоимость американской валюты будет определяться на рыночной основе по итогам сделок на межбанковском валютном рынке. При этом НБУ будет в дальнейшем поддерживать рынок, контролируя колебания. При таких условиях очевидно, что курс будет ослабевать или крепнуть.

Ключевой риск для курсовой устойчивости — непредсказуемость военных последствий. Это провоцирует риски ухудшения курсовых ожиданий. Учитывая это, нужно придерживаться достаточно жесткой монетарной политики, считает он. В то же время, в последнее время ситуация была благоприятной, и НБУ удавалось минимизировать влияние соответствующего фактора.

"Ситуация выравнивается, и есть надежда, что в конце войны ждать не придется. Возможно, условия для перехода к гибкому курсообразованию возникнут и раньше. Но пока ничего конкретно не обещаем", — добавил Сергей Николайчук.

Какой сейчас курс доллара в Украине

По информации портала Minfin, в четверг, 20 июля, средний курс доллара в украинских обменных пунктах опустился на несколько копеек — до 36,08 грн (покупка) и 37,18 (продажа).

Наличный курс: 37,64 (покупка) и 37,36 (продажа). Официальный курс НБУ остается неизменным — 36,56 гривны.

Источник: Minfin

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Напомним, по мнению аналитика ICU Михаила Демкива, Нацбанк вместо повышения фиксированного курса может принять решение "отпустить" доллар. Это может произойти не ближайшей в перспективе, а в начале 2024 года.

Также мы писали, что Национальный банк считает текущую макроэкономическую ситуацию в стране благоприятной для начала постепенного движения к нормализации монетарной политики. Регулятор работает над созданием окончательных предпосылок для возврата гибкости обменного курса американской валюты.