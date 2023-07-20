НБУ рассказал, планирует ли менять официальный курс доллара

В НБУ рассказали, планируют ли менять официальный курс доллара
В Национальном банке Украины считают, что возвращение к гибкому курсообразованию состоится до завершения войны. При этом сейчас нет оснований менять официальный курс доллара.
Об этом рассказал заместитель главы Центробанка Сергей Николайчук, пишет Укринформ.
Ситуация на валютном рынке
По словам замглавы Нацбанка, в настоящее время регулятор не видит никаких оснований для необходимости перепривязывания фиксированного курса доллара в ту или иную сторону. В то же время вероятный возврат к механизму гибкого курсообразования будет предполагать определенные колебания официального обменного курса.
В таком случае стоимость американской валюты будет определяться на рыночной основе по итогам сделок на межбанковском валютном рынке. При этом НБУ будет в дальнейшем поддерживать рынок, контролируя колебания. При таких условиях очевидно, что курс будет ослабевать или крепнуть.
Ключевой риск для курсовой устойчивости — непредсказуемость военных последствий. Это провоцирует риски ухудшения курсовых ожиданий. Учитывая это, нужно придерживаться достаточно жесткой монетарной политики, считает он. В то же время, в последнее время ситуация была благоприятной, и НБУ удавалось минимизировать влияние соответствующего фактора.
"Ситуация выравнивается, и есть надежда, что в конце войны ждать не придется. Возможно, условия для перехода к гибкому курсообразованию возникнут и раньше. Но пока ничего конкретно не обещаем", — добавил Сергей Николайчук.
Какой сейчас курс доллара в Украине
По информации портала Minfin, в четверг, 20 июля, средний курс доллара в украинских обменных пунктах опустился на несколько копеек — до 36,08 грн (покупка) и 37,18 (продажа).
Наличный курс: 37,64 (покупка) и 37,36 (продажа). Официальный курс НБУ остается неизменным — 36,56 гривны.
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Напомним, по мнению аналитика ICU Михаила Демкива, Нацбанк вместо повышения фиксированного курса может принять решение "отпустить" доллар. Это может произойти не ближайшей в перспективе, а в начале 2024 года.
Также мы писали, что Национальный банк считает текущую макроэкономическую ситуацию в стране благоприятной для начала постепенного движения к нормализации монетарной политики. Регулятор работает над созданием окончательных предпосылок для возврата гибкости обменного курса американской валюты.