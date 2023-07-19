Курс долара — коли валюту відпустять у вільне плавання

Американська валюта на касі. Фото: google.com

В Україні Центробанк розглядає можливість переходу від фіксованого курсу американської валюти до плаваючого. Це прописано в новій стратегії, однак, коли саме це станеться — регулятор не вказує.

Свій прогноз з цього приводу зробив аналітик ICU Михайло Демків.

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За словами фінансового аналітика, стратегія Національного банку України (НБУ) є частиною домовленостей нашої країни з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Він звернув увагу у документі на те, про що йдеться "між рядків", а саме про перехід до плаваючого курсу долара. Експерт нагадав, що близько року тому фіксований офіційний курс долара підвищили з 29 грн до поточних 36 грн. На тлі цього багато хто припускав повторний подібний крок на новий фіксований рівень, проте це навряд чи станеться.

"Швидше за все, його не буде, принаймні я так читаю цей документ", — зауважив фахівець.

Нацбанк замість підвищення фіксованого курсу може ухвалити рішення "відпустити" долар. Це може статися не в найближчій перспективі, а на початку 2024 року.

"Не впевнений, що до кінця цього року, можливо, десь на початку наступного нас чекає перехід до ситуації, коли ЗМІ знову щодня оприлюднять курс НБУ, і він змінюватиметься", — вважає він.

На думку Демківа, з огляду на всі обмеження, які існують, зміна курсу буде поступова. При цьому коливатиметься в обидва боки.

Який зараз курс долара в Україні

За інформацією порталу Minfin, у середу, 19 липня, середній курс долара в українських обмінних пунктах піднявся на кілька копійок — до 36,10 грн (купівля) і 37,19 (продаж).

Готівковий курс опустився на кілька копійок: 37,64 (купівля) та 37,34 (продаж). Офіційний курс НБУ залишається незмінним — 36,56 гривні.

Як змінився курс за місяць:

Джерело: Minfin

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Нагадаємо, Національний банк вважає поточну макроекономічну ситуацію в країні сприятливою для початку поступового руху до нормалізації монетарної політики. Регулятор працює над створенням остаточних передумов для повернення гнучкості обмінного курсу американської валюти.

Також ми писали, що проблеми із продовженням дії "зернової угоди" матимуть наслідки для української економіки, однак не для національної валюти. Стабільність курсу гривні забезпечена балансом міцності.