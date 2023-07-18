Курс долара — які будуть наслідки від ситуації із зерновою угодою

Американська валюта у руках. Фото: Unplush

Проблеми із продовженням дії "зернової угоди" матимуть наслідки для української економіки, однак не для національної валюти. Стабільність курсу гривні забезпечена балансом міцності.

Такий прогноз ексочільниці ради Незалежної асоціації банків та фінансистки Олени Коробкової.

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Ситуація із "зерновою угодою"

За словами Олени Коробкової, припинення дії "зернового коридору" через рішення російської влади не похитне ситуацію на валютному ринку у найближчій перспективі. Оскільки Національний банк України (НБУ) тримає політику фіксованого обмінного курсу, який підкріплюється значними фінансовими надходженнями від міжнародних партнерів.

У такому випадку Центробанк збільшить продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку для підтримки курсу гривні. Йдеться про щонайбільше на 1 млрд доларів щомісяця. Зараз продажі не перевищують 500 млн щотижня. Зокрема, за попередній тиждень (10-14 липня) НБУ продав 401,5 млн доларів.

"В умовах надходження іноземної фінансової допомоги середнім темпом 3,8 млрд доларів на місяць це цілком можливо забезпечити", — припустила експерт.

Таким чином, у липні зміни курсу долара не буде. Водночас, вимушена втрата експорту у подальшому загрожуватиме торговельному балансу, доходам аграріїв, валовому внутрішньому продукту (ВВП), а також загалом світовій продовольчій безпеці.

Який зараз курс долара в Україні

За інформацією порталу Minfin, у вівторок, 18 липня, середній курс долара в українських обмінних пунктах знизився до 36,08 грн (купівля) і 37,17 (продаж).

Готівковий курс — 37,66 (купівля) та 37,35 (продаж). Офіційний курс НБУ залишається незмінним — 36,56 гривні.

Як змінився курс за місяць:

Джерело: Minfin

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні посилили покарання у сфері валютного законодавства. Тепер банкам доведеться платити більші штрафи у разі порушень.

Також повідомлялося, що в Україні послабили контроль за фінансовими рахунками "політично значущих осіб". Регулятор ухвалив рішення підвищити ліміт на обсяги операцій для такої категорії людей.