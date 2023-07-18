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Ситуация с "зерновым соглашением": что ждет курс доллара

18 июля 2023 23:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс доллара – какие будут последствия от ситуации с зерновым соглашением
Американская валюта в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Проблемы с продолжением действия "зернового соглашения" будут иметь последствия для украинской экономики, однако не для национальной валюты. Стабильность курса гривны обеспечена балансом прочности.

Таков прогноз экс-главы совета Независимой ассоциации банков и финансистки Елены Коробковой.

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Ситуация с "зерновым соглашением"

По словам Елены Коробковой, прекращение действия "зернового коридора" из-за решения российских властей не пошатнет ситуацию на валютном рынке в ближайшей перспективе. Поскольку Национальный банк Украины (НБУ) держит политику фиксированного обменного курса, подкрепляемого значительными финансовыми поступлениями от международных партнеров.

В этом случае Центробанк увеличит продажу иностранной валюты на межбанковском валютном рынке для поддержания курса гривны. Речь идет о максимуме на 1 млрд долларов ежемесячно. Сейчас продажи не превышают 500 млн еженедельно. В частности, за предыдущую неделю (10-14 июля) НБУ продал 401,5 млн долларов.

"В условиях поступления иностранной финансовой помощи средним темпом 3,8 млрд долларов в месяц это вполне возможно обеспечить", — предположила эксперт.

Таким образом, в июле изменения курса доллара не будет. В то же время вынужденная потеря экспорта в дальнейшем будет угрожать торговому балансу, доходам аграриев, валовому внутреннему продукту (ВВП), а также в целом мировой продовольственной безопасности.

Какой сейчас курс доллара в Украине

По информации портала Minfin, во вторник, 18 июля, средний курс доллара в украинских обменных пунктах снизился до 36,08 грн (покупка) и 37,17 (продажа).

Наличный курс — 37,66 (покупка) и 37,35 (продажа). Официальный курс НБУ остается неизменным — 36,56 гривны.

Как изменился курс за месяц:

курс валют
Источник: Minfin

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине ужесточили наказание в сфере валютного законодательства. Теперь банкам придется платить большие штрафы в случае нарушений.

Также сообщалось, что в Украине ослабили контроль за финансовыми счетами "политически значимых лиц". Регулятор принял решение повысить предел на объемы операций для такой категории людей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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