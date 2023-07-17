Долар продовжує слабшати — курс валют на 18 липня

Гривня зміцнюється: курс валют на 18 липня
Деякі українські банки знизили курс американської валюти. Національний банк України (НБУ) також встановив новий курс валют.
Про це свідчить інформація на сайті Kurs.
Курс долара на 18 липня
За цими даними, долар у середньому коштує 37,12 гривні. У купівлі — 36,67 грн, у продажу — 37,38 (-0,019). Євро коштує у купівлі 40,88 (-0,009) грн, у продажу — 41,84 грн (+0,009).
- ПриватБанк — 36,60 грн — 37,20 грн;
- Ощадбанк — 36,65 грн (-0,10) — 37,70 (-0,05) грн;
- Укрексімбанк — 36,80 грн — 37,60 грн;
- Sense bank — 36,55 грн — 37,30 грн;
- Правекс-Банк — 36,85 грн (-0,05) — 37,20 грн (-0,10);
- ТАСкомбанк — 36,75 (+0,05) грн — 37,35 (-0,10) грн;
- Кредобанк — 36,81 грн — 37,37 грн (-0,07);
- Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,50 грн;
- ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.
Курс в обмінниках
В обмінних пунктах американська валюта коштує 37,09-37,19 грн. Євро у купівлі коштує 41,30 грн, у продажу — 41,50 грн.
Курс НБУ
За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 41,09 (-0,02 коп.) та 41,48 грн (-0,04 коп.) — у продажу.
Курс американської валюти незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.
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Нагадаємо, українські фінустанови у 2023 році продовжили політику скорочення відділень у містах. Зокрема, через це мережа державного ПриватБанку вже не вважається найбільшою.
Також ми писали, що регулятор планує поступове пом’якшення валютних обмежень та повернення до гнучкого курсу долара. Для цього розробив відповідну стратегію.