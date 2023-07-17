Долар продовжує слабшати — курс валют на 18 липня

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

Деякі українські банки знизили курс американської валюти. Національний банк України (НБУ) також встановив новий курс валют.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс долара на 18 липня

За цими даними, долар у середньому коштує 37,12 гривні. У купівлі — 36,67 грн, у продажу — 37,38 (-0,019). Євро коштує у купівлі 40,88 (-0,009) грн, у продажу — 41,84 грн (+0,009).

ПриватБанк — 36,60 грн — 37,20 грн;

Ощадбанк — 36,65 грн (-0,10) — 37,70 (-0,05) грн;

Укрексімбанк — 36,80 грн — 37,60 грн;

Sense bank — 36,55 грн — 37,30 грн;

Правекс-Банк — 36,85 грн (-0,05) — 37,20 грн (-0,10);

ТАСкомбанк — 36,75 (+0,05) грн — 37,35 (-0,10) грн;

Кредобанк — 36,81 грн — 37,37 грн (-0,07);

Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,50 грн;

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта коштує 37,09-37,19 грн. Євро у купівлі коштує 41,30 грн, у продажу — 41,50 грн.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 41,09 (-0,02 коп.) та 41,48 грн (-0,04 коп.) — у продажу.



Курс американської валюти незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.

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Нагадаємо, українські фінустанови у 2023 році продовжили політику скорочення відділень у містах. Зокрема, через це мережа державного ПриватБанку вже не вважається найбільшою.

Також ми писали, що регулятор планує поступове пом’якшення валютних обмежень та повернення до гнучкого курсу долара. Для цього розробив відповідну стратегію.