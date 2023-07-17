Доллар продолжает слабеть — курс валют на 18 июля

Гривна укрепляется: курс валют на 18 июля
Некоторые украинские банки снизили курс американской валюты. Национальный банк Украины также установил новый курс валют.
Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.
Курс доллара на 18 июля
По этим данным, доллар в среднем стоит 37,12 гривны. В покупке — 36,67 грн, в продаже — 37,38 (-0,019). Евро стоит в покупке 40,88 (-0,009) грн, в продаже — 41,84 грн (+0,009).
- ПриватБанк — 36,60 грн — 37,20 грн;
- Ощадбанк — 36,65 грн (-0,10) — 37,70 (-0,05) грн;
- Укрэксимбанк — 36,80 грн — 37,60 грн;
- Sense bank — 36,55 грн — 37,30 грн;
- Правэкс-Банк — 36,85 грн (-0,05) — 37,20 грн (-0,10);
- ТАСкомбанк — 36,75 (+0,05) грн — 37,35 (-0,10) грн;
- Кредобанк — 36,81 грн — 37,37 грн (-0,07);
- Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,50 грн;
- ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.
Курс в обменниках
В обменных пунктах американская валюта стоит 37,09-37,19 грн. Евро в покупке стоит 41,30 грн, в продаже — 41,50 грн.
Курс НБУ
По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 41,09 (-0,02 коп.) и 41,48 грн (-0,04 коп.) — в продаже.
Курс американской валюты неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.
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Напомним, украинские финучреждения в 2023 году продолжили политику сокращения отделений в городах. В частности, поэтому сеть государственного ПриватБанка уже не считается самой большой.
Также мы писали, что регулятор планирует постепенное смягчение валютных ограничений и возврат к гибкому курсу доллара. Для этого разработал соответствующую стратегию.