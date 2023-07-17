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Гривна укрепляется: курс валют на 18 июля

17 июля 2023 23:05
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Доллар продолжает слабеть — курс валют на 18 июля
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Некоторые украинские банки снизили курс американской валюты. Национальный банк Украины также установил новый курс валют.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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Курс доллара на 18 июля

По этим данным, доллар в среднем стоит 37,12 гривны. В покупке — 36,67 грн, в продаже — 37,38 (-0,019). Евро стоит в покупке 40,88 (-0,009) грн, в продаже — 41,84 грн (+0,009).

  • ПриватБанк — 36,60 грн — 37,20 грн;
  • Ощадбанк — 36,65 грн (-0,10) — 37,70 (-0,05) грн;
  • Укрэксимбанк — 36,80 грн — 37,60 грн;
  • Sense bank — 36,55 грн — 37,30 грн;
  • Правэкс-Банк — 36,85 грн (-0,05) — 37,20 грн (-0,10);
  • ТАСкомбанк — 36,75 (+0,05) грн — 37,35 (-0,10) грн;
  • Кредобанк — 36,81 грн — 37,37 грн (-0,07);
  • Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,50 грн;
  • ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах американская валюта стоит 37,09-37,19 грн. Евро в покупке стоит 41,30 грн, в продаже — 41,50 грн.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 41,09 (-0,02 коп.) и 41,48 грн (-0,04 коп.) — в продаже.

Курс американской валюты неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.

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Напомним, украинские финучреждения в 2023 году продолжили политику сокращения отделений в городах. В частности, поэтому сеть государственного ПриватБанка уже не считается самой большой.

Также мы писали, что регулятор планирует постепенное смягчение валютных ограничений и возврат к гибкому курсу доллара. Для этого разработал соответствующую стратегию.

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