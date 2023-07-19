Фиксированный курс доллара: когда валюту отпустят в свободное плавание
В Украине Центробанк рассматривает возможность перехода от фиксированного курса американской валюты к плавающему. Это прописано в новой стратегии, однако когда именно это произойдет — регулятор не указывает.
Свой прогноз по этому поводу сделал аналитик ICU Михаил Демкив.
Когда отменят фиксированный курс
По словам финансового аналитика, стратегия Национального банка Украины (НБУ) является частью договоренностей нашей страны с Международным валютным фондом (МВФ).
Он обратил внимание в документе на то, о чем идет речь "между строк", а именно о переходе к плавающему курсу доллара. Эксперт напомнил, что около года тому назад фиксированный официальный курс доллара был повышен с 29 грн до текущих 36 грн. На фоне этого многие предполагали подобный повторный шаг на новый фиксированный уровень, однако это вряд ли случится.
"Скорее всего, его не будет, по крайней мере, я так читаю этот документ", — отметил специалист.
Нацбанк вместо повышения фиксированного курса может принять решение "отпустить" доллар. Это может произойти не в ближайшей перспективе, а в начале 2024 года.
"Не уверен, что до конца этого года, возможно, где-то в начале следующего нас ждет переход к ситуации, когда СМИ снова ежедневно обнародуют курс НБУ, и он будет меняться", — считает он.
По мнению Демкива, учитывая все существующие ограничения, изменение курса будет постепенное. При этом будет колебаться в обе стороны.
Какой сейчас курс доллара в Украине
По информации портала Minfin, в среду, 19 июля, средний курс доллара в украинских обменных пунктах поднялся на несколько копеек — до 36,10 грн (покупка) и 37,19 (продажа).
Наличный курс опустился на несколько копеек: 37,64 (покупка) и 37,34 (продажа). Официальный курс НБУ остается неизменным — 36,56 гривны.
Как изменился курс за месяц:
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Напомним, что Национальный банк считает текущую макроэкономическую ситуацию в стране благоприятной для начала постепенного движения к нормализации монетарной политики. Регулятор работает над созданием окончательных предпосылок для возврата гибкости обменного курса американской валюты.
Также мы писали, что проблемы с продлением действия "зернового соглашения" будут иметь последствия для украинской экономики, но не для национальной валюты. Стабильность курса гривны обеспечена балансом прочности.