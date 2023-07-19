Курс доллара — когда валюту отпустят в свободное плавание

Американская валюта в кассе. Фото: google.com

В Украине Центробанк рассматривает возможность перехода от фиксированного курса американской валюты к плавающему. Это прописано в новой стратегии, однако когда именно это произойдет — регулятор не указывает.

Свой прогноз по этому поводу сделал аналитик ICU Михаил Демкив.

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По словам финансового аналитика, стратегия Национального банка Украины (НБУ) является частью договоренностей нашей страны с Международным валютным фондом (МВФ).

Он обратил внимание в документе на то, о чем идет речь "между строк", а именно о переходе к плавающему курсу доллара. Эксперт напомнил, что около года тому назад фиксированный официальный курс доллара был повышен с 29 грн до текущих 36 грн. На фоне этого многие предполагали подобный повторный шаг на новый фиксированный уровень, однако это вряд ли случится.

"Скорее всего, его не будет, по крайней мере, я так читаю этот документ", — отметил специалист.

Нацбанк вместо повышения фиксированного курса может принять решение "отпустить" доллар. Это может произойти не в ближайшей перспективе, а в начале 2024 года.

"Не уверен, что до конца этого года, возможно, где-то в начале следующего нас ждет переход к ситуации, когда СМИ снова ежедневно обнародуют курс НБУ, и он будет меняться", — считает он.

По мнению Демкива, учитывая все существующие ограничения, изменение курса будет постепенное. При этом будет колебаться в обе стороны.

Какой сейчас курс доллара в Украине

По информации портала Minfin, в среду, 19 июля, средний курс доллара в украинских обменных пунктах поднялся на несколько копеек — до 36,10 грн (покупка) и 37,19 (продажа).

Наличный курс опустился на несколько копеек: 37,64 (покупка) и 37,34 (продажа). Официальный курс НБУ остается неизменным — 36,56 гривны.

Как изменился курс за месяц:

Источник: Minfin

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Напомним, что Национальный банк считает текущую макроэкономическую ситуацию в стране благоприятной для начала постепенного движения к нормализации монетарной политики. Регулятор работает над созданием окончательных предпосылок для возврата гибкости обменного курса американской валюты.

Также мы писали, что проблемы с продлением действия "зернового соглашения" будут иметь последствия для украинской экономики, но не для национальной валюты. Стабильность курса гривны обеспечена балансом прочности.