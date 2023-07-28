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У банках стрімко дорожчає долар: курс на 29 липня

28 липня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 29 липня — у банках стрімко дорожчає долар
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на готівковому ринку продовжує подорожчати долар, євро подешевшав. Національний банк України (НБУ) також встановив новий курс валют.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс долара на 29 липня

За цими даними, долар у середньому коштує у купівлі — 37,07 (+0,05) грн, у продажу — 37,85 (+0,07). Євро коштує у купівлі 41,02 (-0,09) грн, у продажу — 42,01 грн (-0,06).

Для порівняння, минулого тижня долар у купівлі коштував 36,66 грн, у продажу — 37,35, євро — у купівлі 40,97 грн, у продажу — 41,93 грн.

  • ПриватБанк — 36,95 грн (+0,35) — 37,55 грн (+0,35);
  • Ощадбанк — 36,90 грн (+0,05) — 37,90 (+0,10) грн;
  • Укрсиббанк — 37,00 грн (+0,10) — 37,90 грн (+0,20);
  • Правексбанк — 37,00 грн — 37,80 (+0,20) грн;
  • Укрексімбанк — 37,15 грн (+0,25) — 37,95 грн (+0,25);
  • Райффайзен Банк — 37,00 грн (+0,30) — 37,90 грн (+0,40);
  • ПУМБ — 37,25 грн — 38,00 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта не змінилась: 37,54 — 37,70 грн. Євровалюта втратила кілька копійок: у купівлі — до 41,50 грн, у продажу — 41,84 грн.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,30 (-0,04 коп.) та 40,69 грн (-0,03 коп.) — у продажу.
 
Курс американської валюти незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.

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Більше про валюту

Нагадаємо, у Національному банку вважають, що повернення до гнучкого курсоутворення відбудеться до завершення війни. При цьому зараз немає підстав для зміни офіційного курсу долара.

Також ми писали, що на думку аналітика ICU Михайла Демківа, Нацбанк замість підвищення фіксованого курсу може ухвалити рішення "відпустити" долар. Це може статися не в найближчій перспективі, а на початку 2024 року.

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