Курс валют на 29 июля – в банках стремительно дорожает доллар

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине на наличном рынке продолжает подорожать доллар, евро подешевел. Национальный банк Украины также установил новый курс валют.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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Курс доллара на 29 июля

По этим данным, доллар в среднем стоит в покупке — 37,07 (+0,05) грн, в продаже — 37,85 (+0,07). Евро стоит в покупке 41,02 (-0,09) грн, в продаже — 42,01 грн (-0,06).

Для сравнения, на прошлой неделе доллар в покупке стоил 36,66 грн, в продаже — 37,35, в евро — в покупке 40,97 грн, в продаже — 41,93 грн.

ПриватБанк — 36,95 грн (+0,35) — 37,55 грн (+0,35);

Ощадбанк — 36,90 грн (+0,05) — 37,90 (+0,10) грн;

Укрсиббанк — 37,00 грн (+0,10) — 37,90 грн (+0,20);

Правэксбанк — 37,00 грн — 37,80 (+0,20) грн;

Укрэксимбанк — 37,15 грн (+0,25) — 37,95 грн (+0,25);

Райффайзен Банк — 37,00 грн (+0,30) — 37,90 грн (+0,40);

ПУМБ — 37,25 грн — 38,00 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах американская валюта не изменилась: 37,54 — 37,70 грн. Евровалюта потеряла несколько копеек: по покупке — до 41,50 грн, в продаже — 41,84 грн.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,30 (-0,04 коп.) и 40,69 грн (-0,03 коп.) — в продаже.



Курс американской валюты неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.

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Напомним, в Национальном банке считают, что возвращение к гибкому курсообразованию состоится до завершения войны. При этом сейчас нет оснований для изменения официального курса доллара.

Также мы писали, что, по мнению аналитика ICU Михаила Демкива, Нацбанк вместо повышения фиксированного курса может принять решение "отпустить" доллар. Это может произойти не в перспективе, а в начале 2024 года.