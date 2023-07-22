Курс долара в Україні — на ринок чекають серйозні виклики

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

Експерти попереджають про серйозні виклики у майбутньому для українського валютного ринку у зв'язку з припиненням дії "зернової угоди". Зволікання з вирішенням ситуації може вдарити по курсу національної валюти.

Про це розповів фінансовий аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

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Ситуація із "зерновою угодою"

За словами фахівця, Україна не може повноцінно здійснювати експорт сільськогосподарської продукції сухопутними шляхами чи через порти на Дунаї. Вартість пшениці поки що не змінилася на міжнародних ринках, однак масований обстріл в Одеській області спровокував рекордний за останні десять років одноденний рівень зростання котирувань.

Зараз на готівковому ринку долар тримається на рівні 37,30 грн, а євро — 40,80 грн. Національний банк зможе підтримувати таку стабільність завдяки продажу валюти з міжнародних резервів протягом короткого проміжку часу. Тоді як повністю компенсувати зниження надходжень в іноземній валюті навряд чи вдасться.

Андрій Гойлов зауважив, що залишається сподіватися на пошук варіантів продовження "зернової угоди" в іншому форматі та збереження портової інфраструктури на Чорному морі.

"Інакше резерви НБУ почнуть скорочуватись і курс гривні щодо інших валют впаде", — наголосив він.

Інші експерти також розповіли, що Нацбанк може збільшити продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку через проблеми з продовженням дії "зернової угоди". Так вважає ексочільниця ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова.

Останнього тижня, з 17 по 21 липня, Національний банк України (НБУ) продав більшу суму доларів на міжбанківському валютному ринку для підтримки курсу гривні — 594,66 млн доларів. Обсяг продажів валюти зріс на понад 190 млн доларів проти попереднього тижня.

Який зараз курс долара в Україні

За інформацією порталу Minfin, у суботу, 22 липня, середній курс долара в українських обмінних пунктах підвищився на кілька копійок — до 36,14 грн (купівля) і 37,20 (продаж).

Готівковий курс: 37,64 (купівля) та 37,35 (продаж). Офіційний курс НБУ залишається незмінним — 36,56 гривні.

Джерело: Minfin

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Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) вважають, що повернення до гнучкого курсоутворення відбудеться до завершення війни. При цьому зараз немає підстав для зміни офіційного курсу долара.

Також ми писали, що на думку аналітика ICU Михайла Демківа, Нацбанк замість підвищення фіксованого курсу може ухвалити рішення "відпустити" долар. Це може статися не в найближчій перспективі, а на початку 2024 року.