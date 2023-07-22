Курс доллара в Украине — рынок ждут серьезные вызовы

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Эксперты предупреждают о серьезных вызовах в будущем для украинского валютного рынка в связи с прекращением действия "зернового соглашения". Промедление с разрешением ситуации может ударить по курсу национальной валюты.

Об этом рассказал финансовый аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

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Ситуация с "зерновым соглашением"

По словам специалиста, Украина не может полноценно производить экспорт сельскохозяйственной продукции сухопутными путями или через порты на Дунае. Стоимость пшеницы пока не изменилась на международных рынках, однако массированный обстрел в Одесской области спровоцировал рекордный за последние десять лет однодневный уровень роста котировок.

Сейчас на наличном рынке доллар держится на уровне 37,30 грн, а евро — 40,80 грн. Национальный банк сможет поддерживать такую стабильность благодаря продаже валюты из международных резервов в течение короткого промежутка времени. В то время как полностью компенсировать снижение поступлений в иностранной валюте вряд ли удастся.

Андрей Гойлов отметил, что остается надеяться на поиск вариантов продления "зернового соглашения" в другом формате и сохранения портовой инфраструктуры на Черном море.

"Иначе резервы НБУ начнут сокращаться и курс гривны по отношению к другим валютам упадет", — подчеркнул он.

Другие эксперты также рассказали, что Нацбанк может увеличить продажу иностранной валюты на межбанковском валютном рынке из-за проблем с продолжением действия "зернового соглашения". Так считает экс-глава совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова.

На последней неделе, с 17 по 21 июля, Национальный банк Украины (НБУ) продал большую сумму долларов на межбанковском валютном рынке для поддержки курса гривны — 594,66 млн долларов. Объем продаж валюты вырос более чем на 190 млн долларов против предыдущей недели.

Какой сейчас курс доллара в Украине

По информации портала Minfin, в субботу, 22 июля, средний курс доллара в украинских обменных пунктах поднялся на несколько копеек — до 36,14 грн (покупка) и 37,20 (продажа).

Наличный курс: 37,64 (покупка) и 37,35 (продажа). Официальный курс НБУ остается неизменным — 36,56 гривны.

Источник: Minfin

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Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) считают, что возвращение к гибкому курсообразованию состоится до завершения войны. При этом сейчас нет оснований для изменения официального курса доллара.

Также мы писали, что, по мнению аналитика ICU Михаила Демкива, Нацбанк вместо повышения фиксированного курса может принять решение "отпустить" доллар. Это может произойти не в перспективе, а в начале 2024 года.