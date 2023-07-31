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С 1 августа меняются правила пополнения карт наличными: что нужно знать

31 июля 2023 14:04
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Платежные операции будут проходить по-новому с 1 августа — что нужно знать
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине с 1 августа текущего года изменятся правила по пополнению банковских карт наличными денежными средствами. Усилятся проверки граждан в ходе таких операций.

Об этом говорится в материалах Национального банка (НБУ).

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Как изменятся правила пополнения карт наличными

По информации регулятора, со вторника, 1 августа, во время проведения финансовых операций по внесению наличных денег, в частности через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС), для усиленной идентификации потребуется номер телефона.

По данным НБУ, будут добавлены реквизиты в квитанции, которые формируются во время операций в терминалах.

"Квитанции по результатам операций по внесению наличных с помощью ПТКС для ее зачисления на счета дополнительно должны содержать номер мобильного телефона плательщика", — отмечают в Нацбанке.

При внесении наличных средств с помощью терминалов самообслуживания платежная операция будет выглядеть следующим образом:

  • ввод номера своего мобильного телефона на экране ПТКС;
  • получение на номер телефона одноразового пароля (путем смс-сообщения или с помощью звонка);
  • ввод на экране ПТКС одноразового пароля, подтверждающего согласие выполнения операции;
  • получение квитанции.

Требования распространяются на операции по внесению наличных средств для зачисления на счета с помощью терминалов, однако не относятся к таким популярным платежам:

  • уплаты жилищно-коммунальных платежей (квартплаты и коммунуслуг, стационарной телефонной связи, телевидения, электроэнергии, газа, интернета, охраны);
  • оплаты билетов для железнодорожных перевозок (в частности, пригородные);
  • оплаты проезда в городском и пригородном транспорте (в частности, оплаты е-билетов для проезда);
  • пополнения проездных карт для проезда в общественном транспорте;
  • уплаты налогов, штрафов, админуслуг, сборов и других платежей в госбюджет.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке считают, что возвращение к гибкому курсообразованию состоится до завершения войны. При этом сейчас нет оснований для изменения официального курса доллара.

Также мы писали, что, по мнению аналитика ICU Михаила Демкива, Нацбанк вместо повышения фиксированного курса может принять решение "отпустить" доллар. Это может произойти не в перспективе, а в начале 2024 года.

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