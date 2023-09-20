Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Виплати військовим за поранення: юристи уточнили важливі нюанси arrow

Виплати військовим за поранення: юристи уточнили важливі нюанси

20 вересня 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога пораненим військовим — юристи уточнили, які виплати гарантує держава
Українські військові. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні військовослужбовцям, які отримали поранення на війні, передбачене право на грошову державну допомогу. Експерти пояснили, які саме виплати гарантовані у таких випадках.

Про це розповів адвокат і юрист Ario Law Firm Антон Діденко.

Читайте також:

Детальніше про виплати військовим за поранення

За словами експерта, у разі, якщо військовослужбовець зазнав поранення, виконуючи бойове завдання, то має право одразу на кілька грошових виплат.
Так, пораненому бійцю держава гарантує:

  • грошове забезпечення;
  • виплату "бойових", це додаткові винагороди у сумі 100 тис. грн, передбачені постановою уряду №168;
  • одноразову грошову допомогу, передбачену ст. 16 закону "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та їх сімей", урядовою постановою від № 975.

Юрист уточнив, що виплата додаткової винагороди, тобто бойових, відбувається за час перебування на стаціонарі у медзакладі (зокрема, за кордоном), включаючи час переміщення з одного закладу в інший, а також у період перебування у відпустці для лікування тяжкого поранення на основі рішення військово-лікарської/лікарсько-експертної/медичної комісії, відповідно до пункту 1 постанови КМУ №168.

Суми виплат за поранення бійця

Як пояснює юрист, розмір одноразової грошової допомоги залежить від того, які наслідки від отриманого поранення.

Якщо військовий отримав у підсумку інвалідність, то суму виплат визначено пунктом Б частиною 1 статті 16 закону "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей".

Одноразова допомога буде становити:

  • за інвалідність І групи — це 1,073 млн грн (400-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб);
  • за інвалідність ІІ групи — це 805,2 тис. грн (300-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб);
  • за інвалідність ІІІ групи — 671 тис. грн (250-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Якщо військовий отримав поранення на службі, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, розмір виплати визначено урядовою постановою № 975. Сума дорівнюватиме 70-кратному розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 187,88 тис. грн або 50-кратному — 134,2 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, бійці строкової служби отримуватимуть щомісячну додаткову винагороду у розмірі 6 тисяч гривень. Також вони можуть перевестися до категорії мобілізованих.

Також ми писали, що на заробітні плати військовослужбовцям не вистачає кількасот мільярдів гривень до кінця 2023 року. У зв'язку з цим Міністерство оборони України просить парламент внести зміни у поточний державний бюджет.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз