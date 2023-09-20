Допомога пораненим військовим — юристи уточнили, які виплати гарантує держава

Українські військові. Фото: google.com

В Україні військовослужбовцям, які отримали поранення на війні, передбачене право на грошову державну допомогу. Експерти пояснили, які саме виплати гарантовані у таких випадках.

Про це розповів адвокат і юрист Ario Law Firm Антон Діденко.

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Детальніше про виплати військовим за поранення

За словами експерта, у разі, якщо військовослужбовець зазнав поранення, виконуючи бойове завдання, то має право одразу на кілька грошових виплат.

Так, пораненому бійцю держава гарантує:

грошове забезпечення;

виплату "бойових", це додаткові винагороди у сумі 100 тис. грн, передбачені постановою уряду №168;

одноразову грошову допомогу, передбачену ст. 16 закону "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та їх сімей", урядовою постановою від № 975.

Юрист уточнив, що виплата додаткової винагороди, тобто бойових, відбувається за час перебування на стаціонарі у медзакладі (зокрема, за кордоном), включаючи час переміщення з одного закладу в інший, а також у період перебування у відпустці для лікування тяжкого поранення на основі рішення військово-лікарської/лікарсько-експертної/медичної комісії, відповідно до пункту 1 постанови КМУ №168.

Суми виплат за поранення бійця

Як пояснює юрист, розмір одноразової грошової допомоги залежить від того, які наслідки від отриманого поранення.

Якщо військовий отримав у підсумку інвалідність, то суму виплат визначено пунктом Б частиною 1 статті 16 закону "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей".

Одноразова допомога буде становити:

за інвалідність І групи — це 1,073 млн грн (400-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

за інвалідність ІІ групи — це 805,2 тис. грн (300-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

за інвалідність ІІІ групи — 671 тис. грн (250-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Якщо військовий отримав поранення на службі, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, розмір виплати визначено урядовою постановою № 975. Сума дорівнюватиме 70-кратному розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 187,88 тис. грн або 50-кратному — 134,2 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, бійці строкової служби отримуватимуть щомісячну додаткову винагороду у розмірі 6 тисяч гривень. Також вони можуть перевестися до категорії мобілізованих.

Також ми писали, що на заробітні плати військовослужбовцям не вистачає кількасот мільярдів гривень до кінця 2023 року. У зв'язку з цим Міністерство оборони України просить парламент внести зміни у поточний державний бюджет.