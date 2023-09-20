Надбавки для військових: хто може розраховувати
Щомісячну додаткову винагороду у розмірі 6 тисяч гривень отримуватимуть бійці строкової служби. Також вони можуть перевестися до категорії мобілізованих.
Такі виплати передбачені згідно з законом "Про внесення змін до деяких законів України з окремих питань, пов'язаних із проходженням військової служби під час дії військового стану".
Виплати для військових
Повідомляється, що деякі військові почнуть щомісяця отримувати додаткові 6 тисяч гривень до свого грошового забезпечення. Їх призначать автоматично.
Також для учасників бойових дій (УБД) призначено безліч знижок та процедур без черги.
Службовці отримують такі пільги:
- безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;
- безоплатне зубопротезування (першочергово);
- 75% знижки на квартплату, плату за комунальні послуги, опалення будинків;
- безкоштовний проїзд;
- користування при виході на пенсію поліклініками та госпіталями. Щорічне медобстеження і диспансеризація;
- першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та госпіталізація;
- виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% від зарплати незалежно від стажу роботи;
- використання чергової щорічної відпустки у зручний час та 14 додаткових днів до неї зі збереженням зарплати;
- переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників;
- першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов;
- першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва;
- першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб, які потребують поліпшення житлових умов та забезпечення їх паливом;
- одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, дачних будинків і благоустрій садових ділянок;
- першочерговий вступ до ЖБК, кооперативів по будівництву;
- пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету;
- позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів;
- першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту, службами, що надають соціальні послуги з догляду;
- переважне право на вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти, право на позаконкурсний вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
Нагадаємо, що на заробітні плати українським військовослужбовцям не вистачає кількасот мільярдів гривень до кінця 2023 року. У зв'язку з цим Міністерство оборони України проситиме парламент внести зміни у поточний державний бюджет.