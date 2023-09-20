Надбавки для військових: хто може розраховувати

Українські військові і українські гривні. Фотоколаж: Новини.LIVE

Щомісячну додаткову винагороду у розмірі 6 тисяч гривень отримуватимуть бійці строкової служби. Також вони можуть перевестися до категорії мобілізованих.

Такі виплати передбачені згідно з законом "Про внесення змін до деяких законів України з окремих питань, пов'язаних із проходженням військової служби під час дії військового стану".

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Повідомляється, що деякі військові почнуть щомісяця отримувати додаткові 6 тисяч гривень до свого грошового забезпечення. Їх призначать автоматично.

Також для учасників бойових дій (УБД) призначено безліч знижок та процедур без черги.

Службовці отримують такі пільги:

безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

безоплатне зубопротезування (першочергово);

75% знижки на квартплату, плату за комунальні послуги, опалення будинків;

безкоштовний проїзд;

користування при виході на пенсію поліклініками та госпіталями. Щорічне медобстеження і диспансеризація;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та госпіталізація;

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% від зарплати незалежно від стажу роботи;

використання чергової щорічної відпустки у зручний час та 14 додаткових днів до неї зі збереженням зарплати;

переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників;

першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов;

першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва;

першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб, які потребують поліпшення житлових умов та забезпечення їх паливом;

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, дачних будинків і благоустрій садових ділянок;

першочерговий вступ до ЖБК, кооперативів по будівництву;

пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету;

позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів;

першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту, службами, що надають соціальні послуги з догляду;

переважне право на вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти, право на позаконкурсний вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Нагадаємо, що на заробітні плати українським військовослужбовцям не вистачає кількасот мільярдів гривень до кінця 2023 року. У зв'язку з цим Міністерство оборони України проситиме парламент внести зміни у поточний державний бюджет.