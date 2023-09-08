Зарплати в армії — скільки не вистачає грошей на виплати

Українські військові. Фото: mil.gov.ua

На заробітні плати українським військовослужбовцям не вистачає кількасот мільярдів гривень до кінця 2023 року. У зв'язку з цим Міністерство оборони України проситиме парламент внести зміни у поточний Державний бюджет.

Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров.

Читайте також:

Яка сума необхідна на зарплати в ЗСУ

Як зазначив посадовець, Міноборони проситиме збільшити видатки на виплати військовим на 251 млрд гривень.

За його словами, із вищевказаної суми:

227 млрд грн — для грошового забезпечення на жовтень-грудень;

24 млрд грн — на одноразову грошову допомогу.

Також міністр підтримав пропозицію забрати надходження від податку на доходи фізосіб (ПДФО) на виплати військовим і спрямувати на потреби армії.

За словами народного депутата Ярослав Железняка, уряд готує законопроєкт щодо змін до держбюджету на 2023 рік. Йдеться саме про збільшення видатків на виплати військовим.

Остаточних сум ще нема, однак йдеться приблизно про 300 млрд грн. Таким чином, частина бюджету на оборону зросте до 1,8-1,9 трлн грн, а загальні видатки — до 3 трлн грн, додав нардеп.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що українське законодавство передбачає надання грошової компенсації на житло деяким військовослужбовцям та їхнім родинам. Є певні правила нарахування таких виплат.

Також ми писали, що українське законодавство гарантує грошове забезпечення, низку пільг та соціальні права для військовослужбовців. Тоді як на добровольців такі норми та правила не поширюються.

Додамо, що українські військові отримують заробітну плату відповідно до посадового окладу, звання та вислуги. До того ж їм виплачують гроші на період лікування, однак поширеною практикою є переведення бійця поза штат та зменшення зарплати.