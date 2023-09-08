Зарплаты в армии — сколько не хватает денег на выплаты

Зарплаты военных: известно, сколько не хватает денег на выплаты в 2023-м
На заработные платы украинским военнослужащим не хватает несколько сотен миллиардов гривен до конца 2023 года. В связи с этим Министерство обороны Украины будет просить парламент внести изменения в текущий Государственный бюджет.
Об этом рассказал министр обороны Рустем Умеров.
Какая сумма необходима на зарплаты в ВСУ
Как отметил чиновник, Минобороны будет просить увеличить расходы на выплаты военным на 251 млрд гривен.
По его словам, из вышеуказанной суммы:
- 227 млрд грн — для денежного довольствия на октябрь-декабрь;
- 24 млрд грн — на единовременную денежную помощь.
Также министр поддержал предложение забрать поступления от налога на доходы физлиц (НДФЛ) на выплаты военным и направить на нужды армии.
По словам народного депутата Ярослава Железняка, правительство готовит законопроект по изменениям в госбюджет на 2023 год. Речь идет именно об увеличении расходов на выплаты военным.
Окончательных сумм нет, однако речь идет примерно о 300 млрд грн. Таким образом, часть бюджета на оборону вырастет до 1,8-1,9 трлн грн, а общие расходы — до 3 трлн грн, добавил нардеп.
Что еще стоит знать
Напомним, что украинское законодательство предусматривает предоставление денежной компенсации на жилье некоторым военнослужащим и их семьям. Есть определенные правила начисления таких выплат.
Также мы писали, что украинское законодательство гарантирует денежное довольствие, ряд льгот и социальные права для военнослужащих. В то время как на добровольцев такие нормы и правила не распространяются.
Добавим, что украинские военные получают заработную плату согласно должностному окладу, званию и выслуге. К тому же им выплачивают деньги на период лечения, однако распространенной практикой является перевод бойца за штат и уменьшение зарплаты.