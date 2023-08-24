Компенсації на житло військовим — що надважливо знати

Ключі від оселі. Фото: google

Українське законодавство передбачає надання грошової компенсації на житло деяким військовослужбовцям та їхнім родинам. Є певні правила нарахування таких виплат.

Про це йдеться на "Соціальній інформаційній платформі".

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Компенсації на житло військовим

Як зазначається, грошові виплати на житло військовим та їхнім сім'ям можна тепер отримати за таким механізмом:

ветеранові (членам родини загиблого ветерана), який потребує поліпшення житлових умов, і стоїть на відповідному обліку, потрібно подати необхідний пакет документів у сільський, селищний, міський орган соцзахисту населення або в центр надання адміністративних послуг;

далі фахівці органів соцзахисту мають підготувати документи та передати місцевій комісії, яка займається ухваленням рішення про виплату таких компенсацій та встановляє її розмір. У разі позитивного висновку комісія має повідомити про це у регіональний чи обласний орган соціального захисту населення та самого заявника;

після оприлюднення рішення комісії заявникові потрібно відкрити спеціальний рахунок у фінустанові та надати реквізити місцевому органу соцзахисту, який перерахує гроші на рахунок після надходження їх із держбюджету;

при цьому заявникові потрібно в цей час підшукати житло для купівлі, яке відповідає встановленим критеріям. Після цього заявник має звернутися до органу соцзахисту для отримання згоди про перерахунок грошей;

після надання такої згоди фінустанова має перерахувати на купівлю житла.

Право на грошову компенсацію надається:

родинам загиблих захисників України;

захисникам України, визнаних особами з інвалідністю через війну першої та другої групи;

захисникам України з-поміж внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які визнано особами з інвалідністю через війну третьої групи чи учасниками бойових дій;

родинам загиблих учасників бойових дій на території інших країн;

особам з інвалідністю першої та другої групи серед учасників бойових дій на території інших країн.

Кому не нададуть компенсацію:

особам, що скоїли злочин проти України;

сім'ям загиблих захисників України, які отримали одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн гривень.

При цьому комісія, яка ухвалює рішення щодо виплат, може відтермінувати відповідь про відмову у призначенні компенсації, якщо в особи з 24 лютого минулого року було знищене чи пошкоджене житло, незавершений об’єкт будівництва.

Також передбачена можливість переселенцям отримати компенсацію за спрощеним механізмом, якщо її призначив інший орган, але через війну не виплатили.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українське законодавство гарантує грошове забезпечення, низку пільг та соціальні права для військовослужбовців. Тоді як на добровольців такі норми та правила не поширюються.

Також ми писали, що українські військові отримують заробітну плату відповідно до посадового окладу, звання та вислуги. До того ж їм виплачують гроші на період лікування, однак поширеною практикою є переведення бійця поза штат та зменшення зарплати.