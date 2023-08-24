Компенсации на жилье военным — что очень важно знать

Ключи от дома. Фото: google

Украинское законодательство предусматривает предоставление денежной компенсации на жилье некоторым военнослужащим и их семьям. Есть определенные правила начисления таких выплат.

Об этом говорится на "Социальной информационной платформе".

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Компенсации на жилье военным

Как отмечается, денежные выплаты на жилье военным и их семьям можно получить по следующему механизму:

ветерану (членам семьи погибшего ветерана), нуждающемуся в улучшении жилищных условий, и стоящему на соответствующем учете, нужно подать необходимый пакет документов в сельский, поселковый, городской орган соцзащиты населения или в центр предоставления административных услуг;

далее специалисты органов соцзащиты должны подготовить документы и передать местной комиссии, которая занимается принятием решения о выплате таких компенсаций и устанавливает ее размер. В случае положительного заключения комиссия должна уведомить об этом региональный или областной орган социальной защиты населения и самого заявителя;

после обнародования решения комиссии заявителю следует открыть специальный счет в финучреждении и предоставить реквизиты местному органу соцзащиты, который перечислит деньги на счет после поступления их из госбюджета;

при этом заявителю нужно в это время подыскать жилье для покупки, соответствующее установленным критериям. После этого заявитель должен обратиться в орган соцзащиты для получения согласия о перерасчете денег;

после предоставления такого согласия банк должен перечислить деньги на покупку жилья.

Право на денежную компенсацию предоставляется:

семьям погибших защитников Украины;

защитникам Украины, признанных лицами с инвалидностью из-за войны первой и второй группы;

защитникам Украины среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые признаны лицами с инвалидностью из-за войны третьей группы или участниками боевых действий;

семьям погибших участников боевых действий на территории других стран;

лицам с инвалидностью первой и второй группы среди участников боевых действий территории других стран.

Кому не предоставят компенсацию:

лицам, совершившим преступление против Украины;

семьям погибших защитников Украины, получивших единовременную денежную помощь в размере 15 млн гривен.

При этом комиссия, принимающая решение о выплатах, может отсрочить решение об отказе в назначении компенсации, если у лица с 24 февраля прошлого года было уничтожено или повреждено жилье, незавершенный объект строительства.

Также предусмотрена возможность переселенцам получить компенсацию по упрощенному механизму, если ее назначил другой орган, но из-за войны не выплатили.

Что еще стоит знать

Напомним, украинское законодательство гарантирует денежное довольствие, ряд льгот и социальные права для военнослужащих. В то время как на добровольцев такие нормы и правила не распространяются.

Также мы писали, что украинские военные получают заработную плату согласно должностному окладу, званию и выслуге. К тому же им выплачивают деньги на период лечения, однако распространенной практикой является перевод бойца за штат и уменьшение зарплаты.