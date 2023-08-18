Компенсації військовим — що важливо знати тим, хто не мав відпустки

Українські військові. Фото: google.com

В Україні військовослужбовці за свої службові обов'язки мають право на додаткові фінансові виплати та компенсації в різноманітних ситуаціях. Зокрема, бійцям належать виплати за невикористану відпустку у разі звільнення зі служби через вік чи за станом здоров'я.

Про це інформує профільне видання Armyinform.

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Грошова компенсація за невикористану відпустку

Як зазначають фахівці, тривалість відпустки військових залежить від вислуги років. Як приклад, якщо до десяти років праці, то військовослужбовцю надають тридцять календарних днів відпустки, якщо ж більш ніж 20 років — 45 діб відпочинку.

Грошову компенсацію надають тим військовослужбовцям, яких призвали на службу за призовом під час загальної мобілізації чи на особливий період або на службу за призовом осіб з числа резервістів під час особливого періоду.

Бійцям належить право на відпустку, тривалість якої прямо залежить від вислуги років. Тобто:

до 10 років праці — 30 календарних днів відпустки;

від 10 до 15 років — 35 календарних днів;

від 15 до 20 років — 40 календарних днів;

понад 20 календарних років — 45 календарних днів.

іншим військовим — 1/12 частини днів відпочинку, на які мають право за кожний місяць служби.

"Військовослужбовцям, які мають право на щорічні додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства України, виплачується компенсація за всі календарні дні невикористаної додаткової відпустки, яка надається в повному обсязі або пропорційно часу, прослуженому в році звільнення (залежно від виду наданої військовослужбовцю щорічної додаткової відпустки)", — зауважує видання.

При цьому розмір грошових компенсацій за невикористані дні відпочинку обчислюють, беручи до уваги:

оклад за військовим званням;

посадовий оклад;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород) з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення.

Під час звільнення військового зі служби та наявності права на отримання грошової компенсації за невикористані дні відпустки за рік має бути виплачена грошова допомога на оздоровлення у разі, якщо упродовж року її не отримував, додали фахівці.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські військові отримують заробітну плату відповідно до посадового окладу, звання та вислуги. До того ж їм виплачують гроші на період лікування, однак поширеною практикою є переведення бійця поза штат та зменшення зарплати.

Також ми писали, що українське законодавство гарантує грошове забезпечення, низку пільг та соціальні права для військовослужбовців. Тоді як на добровольців такі норми та правила не поширюються.