Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Компенсації військовим: що важливо знати тим, хто не мав відпустки arrow

Компенсації військовим: що важливо знати тим, хто не мав відпустки

18 серпня 2023 07:41
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Компенсації військовим — що важливо знати тим, хто не мав відпустки
Українські військові. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні військовослужбовці за свої службові обов'язки мають право на додаткові фінансові виплати та компенсації в різноманітних ситуаціях. Зокрема, бійцям належать виплати за невикористану відпустку у разі звільнення зі служби через вік чи за станом здоров'я.

Про це інформує профільне видання Armyinform.

Читайте також:

Грошова компенсація за невикористану відпустку

Як зазначають фахівці, тривалість відпустки військових залежить від вислуги років. Як приклад, якщо до десяти років праці, то військовослужбовцю надають тридцять календарних днів відпустки, якщо ж більш ніж 20 років — 45 діб відпочинку.

Грошову компенсацію надають тим військовослужбовцям, яких призвали на службу за призовом під час загальної мобілізації чи на особливий період або на службу за призовом осіб з числа резервістів під час особливого періоду.

Бійцям належить право на відпустку, тривалість якої прямо залежить від вислуги років. Тобто:

  • до 10 років праці — 30 календарних днів відпустки;
  • від 10 до 15 років — 35 календарних днів;
  • від 15 до 20 років — 40 календарних днів;
  • понад 20 календарних років — 45 календарних днів.
  • іншим військовим — 1/12 частини днів відпочинку, на які мають право за кожний місяць служби.

"Військовослужбовцям, які мають право на щорічні додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства України, виплачується компенсація за всі календарні дні невикористаної додаткової відпустки, яка надається в повному обсязі або пропорційно часу, прослуженому в році звільнення (залежно від виду наданої військовослужбовцю щорічної додаткової відпустки)", — зауважує видання.

При цьому розмір грошових компенсацій за невикористані дні відпочинку обчислюють, беручи до уваги:

  • оклад за військовим званням;
  • посадовий оклад;
  • щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород) з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення.

Під час звільнення військового зі служби та наявності права на отримання грошової компенсації за невикористані дні відпустки за рік має бути виплачена грошова допомога на оздоровлення у разі, якщо упродовж року її не отримував, додали фахівці.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські військові отримують заробітну плату відповідно до посадового окладу, звання та вислуги. До того ж їм виплачують гроші на період лікування, однак поширеною практикою є переведення бійця поза штат та зменшення зарплати.

Також ми писали, що українське законодавство гарантує грошове забезпечення, низку пільг та соціальні права для військовослужбовців. Тоді як на добровольців такі норми та правила не поширюються.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Головні новини України 17 серпня: звільнення обласних воєнкомів та ціни на електрику

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз