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Компенсации военным: что важно знать тем, у кого не было отпуска

18 августа 2023 07:41
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Компенсации военным — что важно знать тем, кто не имел отпуска
Украинские военные. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине военнослужащие за свои должностные обязанности имеют право на дополнительные финансовые выплаты и компенсации в различных ситуациях. В частности, бойцам полагаются выплаты за неиспользованный отпуск в случае увольнения со службы по возрасту или по состоянию здоровья.

Об этом информирует профильное издание Armyinform.

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Денежная компенсация за неиспользованный отдых

Как отмечают специалисты, продолжительность отпуска военных зависит от выслуги лет. Как пример, если до десяти лет работы, то военнослужащему предоставляют тридцать календарных дней отпуска, если же более 20 лет — 45 суток отдыха.

Денежную компенсацию предоставляют военнослужащим, которых призвали на службу по призыву во время общей мобилизации или на особый период или на службу по призыву лиц из числа резервистов во время особого периода.

У бойцов есть право на отпуск, продолжительность которого напрямую зависит от выслуги лет. То есть:

  • до 10 лет работы — 30 календарных дней отпуска;
  • от 10 до 15 лет — 35 календарных дней;
  • от 15 до 20 лет — 40 календарных дней;
  • свыше 20 календарных лет — 45 календарных дней.
  • другим военным — 1/12 части дней отдыха, на которые имеют право за каждый месяц службы.

"Военнослужащим, имеющим право на ежегодные дополнительные отпуска в соответствии с действующим законодательством Украины, выплачивается компенсация за все календарные дни неиспользованного дополнительного отпуска, предоставляемого в полном объеме или пропорционально времени, прослуженному в году увольнения (в зависимости от вида предоставленного военнослужащему ежегодного дополнительного отпуска), — отмечает издание.

При этом размер денежных компенсаций за неиспользованные дни отдыха исчисляют, учитывая:

  • оклад по воинскому званию;
  • должностной оклад;
  • ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (кроме вознаграждений) с учетом изменения выслуги лет и норм денежного довольствия.

Во время увольнения военного со службы и наличия права на получение денежной компенсации за неиспользованные дни отпуска за год должно быть выплачено денежное пособие на оздоровление в случае, если в течение года его не получал, добавили специалисты.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские военные получают заработную плату согласно должностному окладу, званию и выслуге. К тому же им выплачивают деньги на период лечения, однако распространенной практикой является перевод бойца за штат и уменьшение зарплаты.

Также мы писали, что украинское законодательство гарантирует денежное довольствие, ряд льгот и социальные права для военнослужащих. В то время как на добровольцев такие нормы и правила не распространяются.

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