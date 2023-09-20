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Прибавки для военных: кто может рассчитывать

20 сентября 2023 03:34
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Прибавки для военных: кто может рассчитывать
Украинские военные и украинские гривны. Фотоколлаж: Новости.
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 6 тысяч гривен будут получать бойцы срочной службы. Также они могут перевестись в категорию мобилизованных.

Такие выплаты предусмотрены по закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения".

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Сообщается, что некоторые военные начнут ежемесячно получать дополнительные 6 тысяч гривен к своему денежному обеспечению. Их начислят автоматически.

Также для участников боевых действий (УБД) предназначено множество скидок и процедур вне очереди.

Чиновники получают следующие льготы:

  • бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;
  • безвозмездное зубопротезирование (в первую очередь);
  • 75% скидки на квартплату, плату за коммунальные услуги, отопление домов;
  • бесплатный проезд;
  • пользование при выходе на пенсию поликлиниками и госпиталями. Ежегодное медобследование и диспансеризация;
  • первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и госпитализации;
  • выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от зарплаты независимо от стажа работы;
  • использование очередного ежегодного отпуска в удобное время и 14 дополнительных дней к нему с сохранением зарплаты;
  • преимущественное право оставление на работе при сокращении численности или штата работников;
  • первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
  • первоочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества;
  • первоочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий и обеспечении их топливом;
  • получение ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных зданий, дачных домов и благоустройство садовых участков;
  • первоочередное поступление в ЖСК, кооперативов по строительству;
  • льготы по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет;
  • внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередная установка на льготных условиях квартирных телефонов;
  • первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугороднего транспорта, службами, оказывающими социальные услуги по уходу;
  • преимущественное право на поступление в заведения высшего, профессионального высшего образования, право на внеконкурсное поступление в заведения профессионального (профессионально-технического) образования.

Напомним, что на заработные платы украинским военнослужащим не хватает нескольких сотен миллиардов гривен до конца 2023 года. В этой связи Министерство обороны Украины будет просить парламент внести изменения в текущий государственный бюджет.

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