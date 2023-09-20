Помощь раненым военным — юристы уточнили, какие выплаты гарантирует государство

Украинские военные. Фото: google.com

В Украине военнослужащим, получившим ранения на войне, предусмотрено право на денежную помощь. Эксперты объяснили, какие выплаты гарантированы в таких случаях.

Об этом рассказал адвокат и юрист Ario Law Firm Антон Диденко.

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По словам эксперта, в случае, если военнослужащий получил ранение, выполняя боевое задание, то имеет право сразу на несколько денежных выплат.

Так, раненному бойцу государство гарантирует:

денежное довольствие;

выплату "боевых", это дополнительные вознаграждения на сумму 100 тыс. грн, предусмотренные постановлением правительства №168;

единовременную денежную помощь, предусмотренную ст. 16 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей", правительственным постановлением от №975.

Юрист уточнил, что выплата дополнительного вознаграждения, то есть боевых, производится за время пребывания на стационаре в медучреждении (в частности, за границей), включая время перемещения из одного заведения в другое, а также в период пребывания в отпуске для лечения тяжелого ранения на основе решения военно-врачебной/врачебно-экспертно/медицинской комиссии, в соответствии с пунктом 1 постановления КМУ №168.

Суммы выплат за ранение бойца

Как объясняет юрист, размер единовременного пособия зависит от того, какие последствия от полученного ранения.

Если военный получил в итоге инвалидность, то сумма выплат определена пунктом Б частью 1 статьи 16 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей".

Единовременная помощь будет составлять:

за инвалидность I группы — это 1,073 млн грн (400-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц);

за инвалидность ІІ группы — это 805,2 тыс. грн (300-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц);

за инвалидность ІІІ группы — 671 тыс. грн (250-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

Если военный получил ранение на службе, что привело к частичной потере трудоспособности без установления инвалидности, размер выплаты определен правительственным постановлением № 975. Сумма будет равна 70-кратному размеру прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 187,88 тыс. грн или 50-кратному — 134 2 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, бойцы срочной службы будут получать ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 6 тысяч гривен. Также они могут перевестись в категорию мобилизованных.

Также мы писали, что на заработные платы военнослужащим не хватает нескольких сотен миллиардов гривен до конца 2023 года. В связи с этим Министерство обороны Украины будет просит парламент внести изменения в текущий государственный бюджет.