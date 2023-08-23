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У Чехії суттєво скоротили пільги для українців: як змінились витрати

23 серпня 2023 10:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Чехія скоротила допомогу для українців — як змінились виплати
Громадяни в Чехії. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Влітку 2023 року влада Чехії скоротила надання пільг для українських біженців, які отримали тимчасовий захист у цій країні на тлі війни. Умови виплати допомоги посилили задля економії бюджетних грошей.

Про це повідомляє видання Seznam Zprávy, посилаючись на дані уряду Чехії.

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Часткове згортання допомоги українцям Чехією

Як зазначається, Прага скоротила обсяг витрат на українських біженців на понад третину. Така економія пов'язана із новим законом lex Ukrajina, який змінив правила виплати біженцям. Документ набув чинності у липні 2023 року. Якщо у червні Чехія витратила близько 71 мільйонів євро на гуманітарну допомогу українцям, а також на гранти солідарності, то вже в липні витрати скоротилися до 46 мільйонів євро.

У Міністерстві праці Чехії заявили, що зміна умов надання допомоги призвела до суттєво зменшення витрат. Через це деякі біженці вирішили повернутися в Україну, а деякі громадяни залишилися працювати в Чехії, сплачуючи податки до бюджету

За інформацією Чеського бюро зайнятості, у липні близько 110 тисяч українців працювали на території країни. Тоді як актуальне число зареєстрованих українських біженців з тимчасовим статусом становить 325 тис. особи.

На які пільги мають право біженці

Громадянам, які проживають у зареєстрованих оселях, щомісяця надають допомогу на житло в обсязі 125 євро. Також мають право на гуманітарну допомогу. Дітям, студентам та людям похилого віку надають більшу допомогу, яка становить 200 євро щомісяця, а решта отримують до 130 євро.

Надають додаткові пільги для громадян з інвалідністю.

Опитування, проведене агентством STEM, свідчить, що 56% чехів підтримують присутність українців у країні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Чехія влітку змінила правила допомоги українцям. Зокрема, змінилися умови проживання.

Також ми писали, що в країнах Європейського Союзу на другий рік війни в Україні відчувається дефіцит коштів, які надають для підтримки біженців. Уряди держав масово скорочують економічну допомогу українцям.

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