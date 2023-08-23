Чехия сократила помощь для украинцев — как изменились выплаты

В Чехии существенно сократили льготы для украинцев: как изменились расходы
Летом 2023 года власти Чехии сократили предоставление льгот для украинских беженцев, получивших временную защиту в этой стране на фоне войны. Условия выплаты пособий ужесточены для экономии бюджетных денег.
Об этом сообщает издание Seznam Zprávy, ссылаясь на данные правительства Чехии.
Частичное сворачивание помощи украинцам Чехией
Как отмечается, Прага сократила объем расходов на украинских беженцев более чем на треть. Такая экономия связана с новым законом lex Ukrajina, изменившим правила выплаты беженцам. Документ вступил в силу в июле 2023 года. Если в июне Чехия потратила около 71 миллиона евро на гуманитарную помощь украинцам, а также на гранты солидарности, то уже в июле расходы сократились до 46 миллионов евро.
В Министерстве труда Чехии заявили, что изменение условий оказания помощи привело к существенному уменьшению расходов. Поэтому некоторые беженцы решили вернуться в Украину, а некоторые граждане остались работать в Чехии, уплачивая налоги в бюджет.
По информации Чешского бюро занятости, в июле около 110 тысяч украинцев работали на территории страны. В то время как актуальное число зарегистрированных украинских беженцев с временным статусом составляет 325 тыс. человек.
На какие льготы имеют право беженцы
Гражданам, проживающим в зарегистрированных домах, ежемесячно оказывают пособие на жилье в объеме 125 евро. Также имеют право на гуманитарную помощь. Детям, студентам и пожилым людям оказывают большую помощь, которая составляет 200 евро ежемесячно, а остальные получают до 130 евро.
Предоставляют дополнительные льготы для граждан с инвалидностью.
Опрос, проведенный агентством STEM, свидетельствует о том, что 56% чехов поддерживают присутствие украинцев в стране.
Что еще стоит знать
Напомним, ранее мы писали о том, что Чехия летом поменяла правила помощи украинцам. В частности, изменились условия проживания.
Также мы писали, что в странах Европейского Союза на второй год войны в Украине ощущается дефицит средств, предоставляемых для поддержки беженцев. Правительства государств массово сокращают экономическую помощь украинцам.