Чехия сократила помощь для украинцев — как изменились выплаты

Граждане в Чехии. Фото: google.com

Летом 2023 года власти Чехии сократили предоставление льгот для украинских беженцев, получивших временную защиту в этой стране на фоне войны. Условия выплаты пособий ужесточены для экономии бюджетных денег.

Об этом сообщает издание Seznam Zprávy, ссылаясь на данные правительства Чехии.

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Как отмечается, Прага сократила объем расходов на украинских беженцев более чем на треть. Такая экономия связана с новым законом lex Ukrajina, изменившим правила выплаты беженцам. Документ вступил в силу в июле 2023 года. Если в июне Чехия потратила около 71 миллиона евро на гуманитарную помощь украинцам, а также на гранты солидарности, то уже в июле расходы сократились до 46 миллионов евро.

В Министерстве труда Чехии заявили, что изменение условий оказания помощи привело к существенному уменьшению расходов. Поэтому некоторые беженцы решили вернуться в Украину, а некоторые граждане остались работать в Чехии, уплачивая налоги в бюджет.

По информации Чешского бюро занятости, в июле около 110 тысяч украинцев работали на территории страны. В то время как актуальное число зарегистрированных украинских беженцев с временным статусом составляет 325 тыс. человек.

На какие льготы имеют право беженцы

Гражданам, проживающим в зарегистрированных домах, ежемесячно оказывают пособие на жилье в объеме 125 евро. Также имеют право на гуманитарную помощь. Детям, студентам и пожилым людям оказывают большую помощь, которая составляет 200 евро ежемесячно, а остальные получают до 130 евро.

Предоставляют дополнительные льготы для граждан с инвалидностью.

Опрос, проведенный агентством STEM, свидетельствует о том, что 56% чехов поддерживают присутствие украинцев в стране.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее мы писали о том, что Чехия летом поменяла правила помощи украинцам. В частности, изменились условия проживания.

Также мы писали, что в странах Европейского Союза на второй год войны в Украине ощущается дефицит средств, предоставляемых для поддержки беженцев. Правительства государств массово сокращают экономическую помощь украинцам.