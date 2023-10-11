Ціни на зернові в Україні станом на 10 жовтня 2023

Соєве поле. Фото: kurkul.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Незважаючи на окупацію частини території України та повномасштабні бойові дії, в 2022 році українські аграрії збільшили посівні площі сої — з 1,3 млн га в попередньому році до 1,54 млн га. В 2023 році загальні посівні площі сої в Україні збільшились у порівнянні з попереднім роком — до 1,78 млн га.

Основна причина — дефіцит та суттєве зростання вартості азотних добрив, що спонукало українських фермерів до значного скорочення посівів кукурудзи (яка є найбільш вимогливою до внесення азотних добрив культурою). Замість кукурудзи аграрії засіяли більше соняшнику та сої.

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Що відбувається з експортом сої

На початку 2023 року експорт сої та продуктів її переробки залишався активним, значно перевищуючи минулорічні показники. З початку сезону 2022/23 та по кінець червня Україна експортувала 3 млн тон сої, за весь сезон 2021/22 – лише 1,4 млн тон.

Після початку блокування українських портів, вже з квітня-травня 2022 року українські компанії намагались нарощувати поставки сої альтернативними шляхами — через Дунайські порти та залізницею через західні кордони. Нові експортні шляхи були значно довшими і дорожчими, аніж традиційні, але на експорт сої це збільшення вартості мало менший вплив у порівнянні з зерновими культурами.

Через те, що соя є значно більш дорогою культурою (за 1 тонну) у порівнянні з тією ж кукурудзою, частка логістичних витрат в загальній структурі повної собівартості експортованої сої (у відносному значенні) була нижчою.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 10 жовтня.

Станом на 10 жовтня (за тижневий період з 3 по 10 жовтня) середня ціна на сою в Україні складає 13 312 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 19 вересня. Фото: tripoli.land

Протягом аналізованого тижня відбулася суттєва зміна ціни сої. Так, у вівторок, 3 жовтня, середня вартість тони сої становила 13 430 грн. 4 жовтня ціна трохи підросла — до 13 436 грн за тонну. Але вже 5 жовтня відбувся різкий ціновий обвал. Станом на 7 жовтня ціна сої зафіксувалася на позначці 13 230 грн за тонну, де і знаходиться станом на 10 жовтня.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на сою в Україні

Ціна сої в Україні сьогодні є результатом взаємодії кількох факторів, включаючи обстановку на світовому ринку та геополітичну ситуацію. Крім того, ціноутворення на сою залежить від багатьох інших елементів, таких як загальний обсяг експорту країни, коливання закупівельних цін на місцевому рівні, витрати на транспортування через порти та по суші, а також поточний стан світового ринку.

Важливу роль відіграють витрати, з якими щодня стикаються українські виробники сої. Ці витрати включають вартість сільськогосподарської техніки, витрати на паливо і мастильні матеріали, амортизацію, насіння і коливання курсу національної валюти. З урахуванням усіх цих факторів важливо враховувати їх вплив на остаточну ціну при закупівлі сої.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про вересневі ціни на кукурудзу, пшеницю, ячмінь і соняшник. Писали ми й про цінову динаміку на сою.

