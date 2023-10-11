Цены на зерновые в Украине по состоянию на 10 октября 2023 года

Соевое поле. Фото: kurkul.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Несмотря на оккупацию части территории Украины и полномасштабные боевые действия, в 2022 году украинские аграрии увеличили посевные площади сои — с 1,3 млн га в предыдущем году до 1,54 млн га. В 2023 году общие посевные площади сои в Украине увеличились по сравнению с предыдущим годом — до 1,78 млн га.

Основная причина — дефицит и существенный рост стоимости азотных удобрений, что побудило украинских фермеров к значительному сокращению посевов кукурузы (которая наиболее требовательна к внесению азотных удобрений культурой). Вместо кукурузы аграрии засеяли больше подсолнечника и сои.

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Что происходит с экспортом сои

В начале 2023 года экспорт сои и продуктов ее переработки оставался активным, значительно превышая прошлогодние показатели. С начала сезона 2022/23 и по конец июня Украина экспортировала 3 млн тонн сои, за весь сезон 2021/22 — всего 1,4 млн тонн.

После начала блокировки украинских портов уже с апреля-мая 2022 года украинские компании пытались наращивать поставки сои альтернативными путями — через Дунайские порты и железной дорогой через западные границы. Новые экспортные пути были значительно длиннее и дороже, чем традиционные, но на экспорт сои это увеличение стоимости оказало меньшее влияние по сравнению с зерновыми культурами.

Из-за того, что соя является значительно более дорогой культурой (за 1 тонну) по сравнению с той же кукурузой, доля логистических затрат в общей структуре полной себестоимости экспортируемой сои (в относительном значении) была ниже.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 10 октября.

По состоянию на 10 октября (за недельный период с 3 по 10 октября) средняя цена на сою в Украине составляет 13 312 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 19 сентября. Фото: tripoli.land

В течение анализируемой недели произошло существенное изменение цены сои. Так, во вторник, 3 октября, средняя стоимость тонны сои составила 13 430 грн. 4 октября цена немного подросла — до 13 436 грн за тонну. Но уже 5 октября произошел резкий обвал цен. По состоянию на 7 октября цена сои зафиксировалась на отметке 13 230 грн за тонну, где и находится по состоянию на 10 октября.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на сою в Украине

Цена сои в Украине сегодня является результатом взаимодействия нескольких факторов, включая обстановку на мировом рынке и геополитическую ситуацию. Кроме того, ценообразование на сою зависит от многих других элементов, таких как общий объем экспорта страны, колебания закупочных цен на местном уровне, расходы по транспортировке через порты и по суше, а также текущее состояние мирового рынка.

Важную роль играют расходы, с которыми каждый день сталкиваются украинские производители сои. Эти расходы включают стоимость сельскохозяйственной техники, расходы на топливо и смазочные материалы, амортизацию, семена и колебания курса национальной валюты. С учетом всех этих факторов важно учитывать их влияние на окончательную цену при закупке сои.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о сентябрьских ценах на кукурузу, пшеницу, ячмень и подсолнечник. Писали мы и о ценовой динамике на сою.