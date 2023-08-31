Якими будуть ціни на новобудови в Україні

Будівництво нового житла. Фото: google.com

З понад 90% від загальної довоєнної кількості будівельних майданчиків, про відновлення будівництва на яких після 24 лютого 2022 року було заявлено забудовниками, по факту "ожили" трохи більше 50%, стверджує оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

При цьому прийнятними темпами будівництва можуть похизуватись заледве третина компаній, переконує співрозмовниця Новини.LIVE.

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"В Києві компаній, які можуть показати нормальну динаміку будівництва, можна порахувати на пальцях однієї руки. Причому це геть не наші вчорашні лідери. Відтак нас чекає переформатування ринку: деякі гравці вийдуть зовсім з ринку, інші змінять фасади під шумок, ще хтось піде в умовне партнерство, а по факту злиття", — прогнозує експертка.

Що буде з цінами на первинку

Середньозважена собівартість будівництва від початку 2023 року зросла вже на 37%, що тягне догори середню вартість квадратного метра. Потужним стримувальним запобіжником є обмежений платоспроможний попит.

"Якщо говорити про зростання вартості будівництва, то від початку року бачимо середньозважене зростання на 15%. До кінця року, за умови збереження нинішніх тенденцій - інфляційних очікувань, динаміки курсу валют, воєнної ситуації, економічного клімату — можна очікувати ще до 10% зростання цін", — прогнозує Вікторія Берещак, додаючи, що мова йде про стриманий об’єктивний прогноз.

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Швидше за все здорожчання собівартості будівництва ніхто зупинити не зможе, хоча девелопери заради стимулювання попиту можуть дисконтувати, пропонувати фінансові програми розтермінування тощо.

Що купують українці

Сьогодні на старті будівництва люди не купують — готовність об’єктів має бути щонайменше 30-40%. Інвестиції на старті будівництва отримують лиш одиничні проєкти.

Попит сконцентрований переважно в таких форматах житла як: поліфункціональний квартал, місто в місті, екокластер.

Нагадаємо, в Україні з початку 2023 року на понад третину зросла собівартість квадратного метра нового житла, проте реальна вартість квартир зростає повільніше. Експерти прогнозують подальше підвищення цін.

Експерти зазначають, що влітку вперше за час повномасштабної війни відновився оптимізм у будівельному бізнесі. Для цього склалися вагомі передумови.

Зокрема, у будівельну сферу активніше почали надходити кошти на відновлення — з державного бюджету, від міжнародних партнерів та приватних компаній. Гроші спрямовують на відбудову житла, шкіл, медичних закладів та іншої інфраструктури.

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Також з держказни почали виплачувати компенсації за зруйновану приватну нерухомість.

Зокрема, цьому посприяло розширення пільгової державної програми іпотечного кредитування "єОселя".

За інформацією порталу ЛУН, в країні відновлено будівництво 75% житлових комплексів, яке тривало на початок вторгнення. Також розпочалося будівництво 189 нових об’єктів.

Окрім того, зростають орендні ставки та зайнятість у всіх сегментах (житло, офіс, торгівля), а також заповненість у готелях.

