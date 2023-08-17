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Ціни на оренду квартир у Києві та передмісті: де житло найдешевше у серпні

17 серпня 2023 14:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на оренду — скільки коштують квартири у Києві та передмісті
Ключі від квартири. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У серпні 2023 року у столиці України зросла вартість оренди квартир. Ціни підскочили до 10%, однак різняться в районах та передмісті.

Про це свідчить інформація сервісу пошуку житла Bird.

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Ситуація на ринку нерухомості

Згідно з цими даними, порівняно з попереднім місяцем середні ціни на однокімнатні квартири у Києві підскочили на 10%, на двокімнатні — на 7 %, на трикімнатну — на 5%. Вартість на нерухомість змінилась так:

  • однокімнатна — на 1 тис. грн, до 11 тис. грн/місяць;
  • двокімнатна — на 2 тис. грн, до 16 тис. грн/місяць;
  • трикімнатна — на 3,5 тис. грн, до 27,5 тис. грн/місяць.

Сервіс опублікував статистику з вартістю на оренду квартир у різних районах столиці та у передмістях.

ціни на квартири
Джерело: ЛУН

Згідно зі статистикою, ціни на оренду однокімнатної квартири у спальних мікрорайонах, у Деснянському, Дніпровському районі, нижчі — 6,5 тис.-7 тис. грн, аніж у сусідніх містах (у Броварах), де в середньому вартість становить 8 тис. грн.

Так само у Бучі та Ірпені оренда однокімнатної квартири коштує 8 тис. грн. Водночас, на Виноградарі та Нивках оренди однокімнатної квартири — у середньому від 8,7 тис. до 9,7 тис. грн.

квартири
Джерело: ЛУН
квартира
Джерело: ЛУН
квартира
Джерело: ЛУН
квартира
Джерело: ЛУН
квартира
Джерело: ЛУН

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці не хочуть чекати закінчення війни і готові вкладати гроші в українську нерухомість просто зараз. Попит на квартири в Україні хоч і знизився через російське вторгнення, але все ж існує і навіть почав зростати.

Також ми писали, що на українському ринку нерухомості станом на початок серпня 2023 року ціни на нерухомість стабілізувалися. Однак, невдовзі ситуація може змінитися.

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