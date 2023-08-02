Ціни на нерухомість в Україні можуть підскочити — коли саме і які причини

Покупці квартири. Фото: Unplush

На українському ринку нерухомості станом на початок серпня 2023 року ціни на нерухомість стабілізувалися. Однак, невдовзі ситуація може змінитися.

Про це розповіли в Асоціації спеціалістів з нерухомості України.

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За словами президента Асоціації Юрія Піти, нині в країні цінова динаміка на житло стабілізувалася у всіх регіонах країни.

За прогнозом, у другій половини серпня можливе збільшення попиту, що може підштовхнути ціни на нерухомість вгору від 10% до 15%. Головно — йдеться про центральні та східні регіони. Також велику роль гратимуть успіхи на фронті.

Ціни в країні на "вторинці"

За інформацією порталу з нерухомості ЛУН, на вторинному ринку найвищі ціни на житло — у Києві. Зокрема, однокімнатна квартира у середньому коштує 57 тис. доларів. Далі йдуть такі міста:

Львів — 55 тис. доларів;

Ужгород — 48,4 тис. доларів;

Вінниця — 40 тис. доларів;

Одеса — 39 тис. доларів.

Середня вартість 1-квартири на вторинному ринку:

Джерело: ЛУН

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Нагадаємо, в Україні на ринку нерухомості подорожчала оренда житла. Лідирують за темпами зростання цін два регіони.

Раніше ми писали, що на повноцінну реалізацію державної програми "єОселя", яка стартувала восени минулого року, бракує фінансування. Зараз обсягу коштів достатньо лише на покриття 3% звернень українців.