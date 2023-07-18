Ціни на квартири у Києві — нерухомість продовжує дорожчати

Ключі від житла. Фото: Unplush

У столиці України на ринку житла навіть на тлі регулярних ракетних обстрілів фіксують зростання цін. Так, за рік нерухомість подорожчала більш як на третину.

Такі дані наводить Державна служба статистики України.

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За даними статвідомства, цього літа порівняно з червнем минулого року вартість квартир на первинному ринку підвищилась на 34%. Приріст фіксують і на вторинному ринку — на 17%.

У середньому ціна за один квадратний метр столичного житла зараз становить 56,72 тис. грн. Ціновий діапазон за районами доволі широкий.

Традиційно найнижча вартість "квадрата" — у Деснянському районі. Там у середньому коштує 21,7 тис. грн. Найдорожчою житловою площею надалі може похизуватися Печерський район — у середньому за 224 тис. грн за один квадратний метр.

У Київській області ціновий рівень значно нижчий. Проте різниця в цінах теж може сягати десятки тисяч гривень: від 9,2 тис. грн до 123 тис. грн. В області вартість квартир у новобудовах зросла на 23%.

На "вторинці" ціни на квартири підвищились не так різко. Так, вартість однокімнатної квартири у середньому тепер більша на 17% порівняно з минулим роком. На Київщині ціни додали тільки 2%.

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Нагадаємо, в Україні на ринку нерухомості подорожчала оренда житла. Лідирують за темпами зростання цін два регіони.

Також повідомлялося, що ситуація на українському ринку нерухомості продовжує залишатися складною у зв'язку з війною. Попри це продавці продовжують тримати завищені ціни на житло.