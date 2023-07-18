Цены на квартиры в Киеве — недвижимость продолжает дорожать

Ключи от жилья. Фото: Unplush

В столице Украины на рынке жилья даже на фоне регулярных ракетных обстрелов фиксируют рост цен. Так, за год недвижимость подорожала более чем на треть.

Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины.

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По данным статведомства, нынешним летом по сравнению с июнем прошлого года стоимость квартир на первичном рынке повысилась на 34%. Прирост фиксируют и на вторичном рынке — на 17%.

В среднем цена за квадратный метр столичного жилья сейчас составляет 56,72 тыс. грн. Ценовой диапазон по районам достаточно широк.

Традиционно самая низкая стоимость "квадрата" — в Деснянском районе. Там в среднем стоит 21,7 тысячи гривен. Самой дорогой жилой площадью может похвастаться Печерский район — в среднем по 224 тыс. грн за один квадратный метр.

В Киевской области ценовой уровень значительно ниже. Однако разница в ценах тоже может достигать десятков тысяч гривен: от 9,2 тыс. грн до 123 тыс. грн. В области стоимость квартир в новостройках выросла на 23%.

На "вторичке" цены на квартиры повысились не столь резко. Так, стоимость однокомнатной квартиры в среднем теперь больше на 17% по сравнению с прошлым годом. В Киевской области цены прибавили только 2%.

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Напомним, в Украине на рынке недвижимости подорожала аренда жилья. Лидируют по темпам роста цен два региона.

Также сообщалось, что ситуация на украинском рынке недвижимости продолжает оставаться сложной в связи с войной. Несмотря на это, продавцы продолжают держать завышенные цены на жилье.