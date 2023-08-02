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Цены на недвижимость в Украине могут подскочить: когда именно и какие причины

2 августа 2023 12:39
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на недвижимость в Украине могут подскочить — когда именно и какие причины
Покупатели квартиры. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинском рынке недвижимости по состоянию на начало августа 2023 года цены на недвижимость стабилизировались. Однако вскоре ситуация может измениться.

Об этом рассказали в Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.

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По словам президента Ассоциации Юрия Питы, в настоящее время в стране ценовая динамика на жилье стабилизировалась во всех регионах страны.

По прогнозу, во второй половине августа возможно увеличение спроса, что может подтолкнуть цены на недвижимость вверх от 10 до 15%. Главным образом — речь идет о центральных и восточных регионах. Также большую роль будут играть успехи на фронте.

Цены в стране на "вторичке"

По информации портала недвижимости ЛУН, на вторичном рынке самые высокие цены на жилье — в Киеве. В частности, однокомнатная квартира в среднем стоит 57 тысяч долларов. Далее следуют такие города:

  • Львов — 55 тыс. долларов;
  • Ужгород — 48,4 тыс. долларов;
  • Винница — 40 тыс. долларов;
  • Одесса — 39 тыс. долларов.

Средняя стоимость 1-квартиры на вторичном рынке:

 

квартиры
Источник: ЛУН

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Напомним, в Украине на рынке недвижимости подорожала аренда жилья. Лидируют по темпам роста цен два региона.

Ранее мы писали, что на полноценную реализацию государственной программы "єОселя", которая стартовала осенью прошлого года, не хватает финансирования. Сейчас объема средств достаточно на покрытие 3% обращений украинцев.

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