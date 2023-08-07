Оренда житла в Києві стрімко дорожчає — які зараз ціни

Рієлтор показує житло. Фото: Unplush

На ринку нерухомості Києва продовжують зростати ціни на оренду. У серпні вартість підскочила в усіх без винятку сегментах.

Оновлені дані наводить портал нерухомості ЛУН.

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Як змінилися ціни на оренду квартир у серпні

Зазначається, що медіана ціни на однокімнатну квартиру в Києві збільшилася порівняно з липнем на 10%, на двокімнатну — на 7%, на трикімнатну — на 5%.

Так, у новобудовах винайм однокімнатної квартири починається з 10 тисяч гривень. Вартість змінилась так:

однокімнатні — з 10 тис. до 11 тис. грн гривень на місяць;

двокімнатні — з 14 тис. до 16 тис. грн на місяць;

трикімнатні — з 24 тис. до 27,5 тис. грн на місяць.

Ціни з початку 2023 року і до початку червня змінювались так:

Цінова динаміка з січня по серпень. Джерело: ЛУН

Найдешевші пропозиції винайму житла, як і раніше, — у Деснянському і Дарницькому районі, найдорожчі — у Печерському та в центрі столиці.

На ціни впливає, як правило:

близькість житла до центру;

наявність поблизу метро;

стан квартири.

Варто зауважити, що оренда у популярному західному регіоні, Львові, не зросла за останній місяць. Проте все ще залишається вищою, аніж в столиці на однокімнатні квартири, вже зрівнялася на двокімнатні, і є меншою на трикімнатні — на 8,5 тис. грн за місяць.

Цінова динаміка з січня по серпень. Джерело: ЛУН

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці не хочуть чекати закінчення війни і готові вкладати гроші в українську нерухомість просто зараз. Попит на квартири в Україні хоч і знизився через російське вторгнення, але все ж існує і навіть почав зростати.

Також ми писали, що на українському ринку нерухомості станом на початок серпня 2023 року ціни на нерухомість стабілізувалися. Однак, невдовзі ситуація може змінитися.