Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow У Києві стрімко дорожчає оренда житла: які зараз ціни arrow

У Києві стрімко дорожчає оренда житла: які зараз ціни

7 серпня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Оренда житла в Києві стрімко дорожчає — які зараз ціни
Рієлтор показує житло. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На ринку нерухомості Києва продовжують зростати ціни на оренду. У серпні вартість підскочила в усіх без винятку сегментах.

Оновлені дані наводить портал нерухомості ЛУН.

Читайте також:

Як змінилися ціни на оренду квартир у серпні

Зазначається, що медіана ціни на однокімнатну квартиру в Києві збільшилася порівняно з липнем на 10%, на двокімнатну — на 7%, на трикімнатну — на 5%.

Так, у новобудовах винайм однокімнатної квартири починається з 10 тисяч гривень. Вартість змінилась так:

  • однокімнатні — з 10 тис. до  11 тис. грн гривень на місяць;
  • двокімнатні — з 14 тис. до 16 тис. грн на місяць;
  • трикімнатні — з 24 тис.  до 27,5 тис. грн на місяць.

Ціни з початку 2023 року і до початку червня змінювались так:

оренда
Цінова динаміка з січня по серпень. Джерело: ЛУН

Найдешевші пропозиції винайму житла, як і раніше, — у Деснянському і Дарницькому районі, найдорожчі — у Печерському та в центрі столиці.

На ціни впливає, як правило:

  • близькість житла до центру;
  • наявність поблизу метро;
  • стан квартири.

Варто зауважити, що оренда у популярному західному регіоні, Львові, не зросла за останній місяць. Проте все ще залишається вищою, аніж в столиці на однокімнатні квартири, вже зрівнялася на двокімнатні, і є меншою на трикімнатні — на 8,5 тис. грн за місяць.

оренда
Цінова динаміка з січня по серпень. Джерело: ЛУН

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці не хочуть чекати закінчення війни і готові вкладати гроші в українську нерухомість просто зараз. Попит на квартири в Україні хоч і знизився через російське вторгнення, але все ж існує і навіть почав зростати.

Також ми писали, що на українському ринку нерухомості станом на початок серпня 2023 року ціни на нерухомість стабілізувалися. Однак, невдовзі ситуація може змінитися.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз