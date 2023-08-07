Аренда жилья в Киеве стремительно дорожает — какие сейчас цены

В Киеве стремительно дорожает аренда жилья: какие сейчас цены
На рынке недвижимости Киева продолжают расти цены на аренду. В августе подскочила стоимость во всех сегментах.
Обновленные данные приводит портал недвижимости ЛУН.
Как изменились цены на аренду квартир в августе
Отмечается, что медиана цены на однокомнатную квартиру в Киеве увеличилась по сравнению с июлем на 10%, на двухкомнатную — на 7%, на трехкомнатную — на 5%.
Так, в новостройках съем однокомнатной квартиры начинается с 10 тысяч гривен. Стоимость изменилась так:
- однокомнатные — с 10 тыс. до 11 тыс. грн гривен в месяц;
- двухкомнатные — с 14 тыс. до 16 тыс. грн в месяц;
- трехкомнатные — с 24 тыс. до 27,5 тыс. грн в месяц.
Цены с начала 2023 года и по начало июня менялись так:
Самые дешевые предложения по найму жилья по-прежнему — в Деснянском и Дарницком районе, самые дорогие — в Печерском и в центре столицы.
На цены влияет, как правило:
- близость жилья к центру;
- наличие поблизости метро;
- состояние квартиры.
Следует отметить, что аренда в популярном западном регионе, Львове, не выросла за последний месяц. Однако все еще остается выше, чем в столице на однокомнатные квартиры, уже сравнялась на двухкомнатные, и меньше на трехкомнатные — на 8,5 тыс. грн в месяц.
Что еще стоит знать
Напомним, украинцы не хотят ждать окончания войны и готовы вкладывать деньги в украинскую недвижимость прямо сейчас. Спрос на квартиры в Украине хоть и снизился из-за российского вторжения, но все же существует и даже начал расти.
Также мы писали, что на украинском рынке недвижимости по состоянию на начало августа 2023 г. цены на недвижимость стабилизировались. Однако вскоре ситуация может измениться.