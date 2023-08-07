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В Киеве стремительно дорожает аренда жилья: какие сейчас цены

7 августа 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Аренда жилья в Киеве стремительно дорожает — какие сейчас цены
Риелтор показывает жилье. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На рынке недвижимости Киева продолжают расти цены на аренду. В августе подскочила стоимость во всех сегментах.

Обновленные данные приводит портал недвижимости ЛУН.

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Как изменились цены на аренду квартир в августе

Отмечается, что медиана цены на однокомнатную квартиру в Киеве увеличилась по сравнению с июлем на 10%, на двухкомнатную — на 7%, на трехкомнатную — на 5%.

Так, в новостройках съем однокомнатной квартиры начинается с 10 тысяч гривен. Стоимость изменилась так:

  • однокомнатные — с 10 тыс. до 11 тыс. грн гривен в месяц;
  • двухкомнатные — с 14 тыс. до 16 тыс. грн в месяц;
  • трехкомнатные — с 24 тыс. до 27,5 тыс. грн в месяц.

Цены с начала 2023 года и по начало июня менялись так:

аренда
Ценовая динамика с января по август. Источник: ЛУН

Самые дешевые предложения по найму жилья по-прежнему — в Деснянском и Дарницком районе, самые дорогие — в Печерском и в центре столицы.

На цены влияет, как правило:

  • близость жилья к центру;
  • наличие поблизости метро;
  • состояние квартиры.

Следует отметить, что аренда в популярном западном регионе, Львове, не выросла за последний месяц. Однако все еще остается выше, чем в столице на однокомнатные квартиры, уже сравнялась на двухкомнатные, и меньше на трехкомнатные — на 8,5 тыс. грн в месяц.

аренда
Ценовая динамика с января по август. Источник: ЛУН

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы не хотят ждать окончания войны и готовы вкладывать деньги в украинскую недвижимость прямо сейчас. Спрос на квартиры в Украине хоть и снизился из-за российского вторжения, но все же существует и даже начал расти.

Также мы писали, что на украинском рынке недвижимости по состоянию на начало августа 2023 г. цены на недвижимость стабилизировались. Однако вскоре ситуация может измениться.

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