Цены на аренду — сколько стоят квартиры в Киеве и пригороде

Ключи от квартиры. Фото: Unplush

В августе 2023 года в столице Украины выросла стоимость аренды квартир. Цены подскочили до 10%, однако разнятся в районах и пригородах.

Об этом свидетельствует информация сервиса поиска жилья Bird.

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Ситуация на рынке недвижимости

Согласно этим данным, по сравнению с предыдущим месяцем средние цены на однокомнатные квартиры в Киеве подскочили на 10%, двухкомнатные — на 7%, трехкомнатные — на 5%. Цены на недвижимость изменились так:

однокомнатная — на 1 тыс. грн, до 11 тыс. грн/месяц;

двухкомнатная — на 2 тыс. грн, до 16 тыс. грн/месяц;

трехкомнатная — на 3,5 тыс. грн, до 27,5 тыс. грн/месяц.

Сервис опубликовал статистику со стоимостью аренды квартир в разных районах столицы и в пригородах.

Источник: ЛУН

Согласно статистике, цены на аренду однокомнатной квартиры в спальных микрорайонах, в Деснянском, Днепровском районе, ниже — 6,5 тыс.-7 тыс. грн, чем в соседних городах (в Броварах), где в среднем стоимость составляет 8 тыс. грн.

Также в Буче и Ирпене аренда однокомнатной квартиры стоит 8 тыс. грн. В то же время на Виноградаре и Нивках аренда однокомнатной квартиры — в среднем от 8,7 тыс. до 9,7 тыс. грн.

Источник: ЛУН

Источник: ЛУН

Источник: ЛУН

Источник: ЛУН

Источник: ЛУН

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы не хотят ждать окончания войны и готовы вкладывать деньги в украинскую недвижимость прямо сейчас. Спрос на квартиры в Украине хоть и снизился из-за российского вторжения, но все же существует и даже начал расти.

Также мы писали, что на украинском рынке недвижимости по состоянию на начало августа 2023 года цены на недвижимость стабилизировались. Однако вскоре ситуация может измениться.