Какими будут цены на новостройки в Украине

Строительство нового жилья. Фото: google.com

Из более 90% от общего довоенного количества строительных площадок, о возобновлении строительства на которых после 24 февраля 2022 года было заявлено застройщиками, по факту "ожили" чуть более 50%, утверждает обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

При этом приемлемыми темпами строительства могут похвастаться едва ли треть компаний, убеждает собеседница Новини.LIVE.

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"В Киеве компании, которые могут показать нормальную динамику строительства, можно сосчитать по пальцам одной руки. Причем это совсем не наши вчерашние лидеры. Следовательно, нас ждет переформатирование рынка: некоторые игроки уйдут совсем с рынка, другие изменят вывески под шумок, еще кто-то пойдет в условное партнерство, а по факту слияния", — прогнозирует эксперт.

Что будет с ценами на первичку

Средневзвешенная себестоимость строительства с начала 2023 года выросла уже на 37%, что тянет вверх среднюю стоимость квадратного метра. Мощным сдерживающим предохранителем является ограниченный платежеспособный спрос.

"Если говорить о росте стоимости строительства, то с начала года видим средневзвешенный рост на 15%. До конца года, при сохранении нынешних тенденций — инфляционных ожиданий, динамики курса валют, военной ситуации, экономического климата — можно ожидать еще до 10% роста цен", — прогнозирует Виктория Берещак, уточняя, что речь идет о сдержанном объективном прогнозе.

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Скорее всего, подорожание себестоимости строительства никто остановить не сможет, хотя девелоперы ради стимулирования спроса могут дисконтировать, предлагать финансовые программы рассрочки и т.д.

Что покупают украинцы

Сегодня на старте строительства люди не покупают — готовность объектов должна быть не менее 30-40%. Инвестиции на старте строительства получают только единичные проекты.

Спрос сконцентрирован преимущественно в таких форматах жилья как полифункциональный квартал, город в городе, экокластер.

Напомним, в Украине с начала 2023 года более чем на треть возросла себестоимость квадратного метра нового жилья, однако реальная стоимость квартир растет медленнее. Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен.

Эксперты отмечают, что летом впервые за время полномасштабной войны возобновился оптимизм в строительном бизнесе. Для этого сложились веские предпосылки.

В частности, в строительную сферу активнее стали поступать средства на восстановление — из государственного бюджета, от международных партнеров и частных компаний. Деньги направляются на восстановление жилья, школ, медицинских учреждений и другой инфраструктуры.

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Также из госказны начали выплачивать компенсации за разрушенную частную недвижимость.

В частности, этому поспособствовало расширение льготной государственной программы ипотечного кредитования "єОселя".

По информации портала ЛУН, в стране возобновлено строительство 75% жилых комплексов, которое длилось до начала вторжения. Также началось строительство 189 новых объектов.

Кроме того, растут арендные ставки и занятость во всех сегментах (жилье, офисе, торговле), а также заполненность в отелях.