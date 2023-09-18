Пенсії в Україні — що важливо знати при нестачі стажу

Люди на вулицях столиці. Фото: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, що потрібно робити у разі нестачі страхового стажу для отримання майбутньої пенсії. Є кілька варіантів.

Про це повідомляють фахівці Головного управління ПФУ в Донецькій області у Telegram-каналі.

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Нестача стажу у 2023 році

Як зазначають представники фонду, цього року для того, щоб вийти на пенсію за віком необхідно накопичити не менше 30 років стажу. При цьому вік виходу на пенсію громадянина за віком — у 60, 63, чи 65 років — визначає тривалість набутого стажу.

У 2023-му право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років з'являється за наявності в особи 30 років страхового стажу. У разі, якщо в такому віці необхідного стажу не набуто, то право на пенсію виникне під час досягнення більш пізнього віку.

Однак, якщо не вистачає тільки кілька місяців, то вийти на пенсію також можна і до досягнення 63-річного віку. Для цього дотриматися таких умов:

якщо громадянин буде офіційно працевлаштований та отримає необхідні місяці страхового стажу;

якщо на ім’я громадянина буде укладено договір про добровільну сплату внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з подальшою сплатою протягом цих місяців добровільних внесків у розмірі не менше мінімального страхового внеску (наразі це 1,47 тис. грн щомісяця).

Після отримання 30 років страхового стажу громадянин може звернутись за призначенням пенсії. Якщо людині цього року виповнилося 60 років, а 30 років стажу вона набуде пізніше (у 2024 та 2025 році), то за призначенням пенсії матиме право звернутися з моменту отримання вищезазначеного розміру стажу, адже тривалість стажу визначають на час досягнення пенсійного віку.

Понаднормовий стаж

Як повідомляють у фонді, після звільнення з роботи пенсіонери можуть розраховувати на доплати за понаднормовий стаж. Якщо громадянин продовжує працювати, то йому перераховуватимуть суму кожні два роки.

Перерахунок пенсійних виплат таким громадянам здійснюють, з огляду на стаж після попереднього призначення чи перерахунку виплат з урахуванням страхового стажу та заробітної плати. При цьому обирають більш вигідний варіант перерахунку.

Як пояснюють у ПФУ, за кожен повний рік стажу більше 35 років у чоловіків та 30 років у жінок надається право на підвищення пенсії за віком на 1% розміру пенсії, однак не більше на 1% рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Зараз в Україні розмір прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність, становить 2,09 тис. грн. Відтак, максимальний розмір доплати становитиме 20,9 грн. Як приклад, якщо жінка працювала офіційно 40 років, то отримає до пенсії доплату у 209 грн.

Нагадаємо, в Україні деякі громадяни мають право на пенсію вже з 55 років. При цьому пенсійні виплати можуть бути більші за середні в країні, близько 6 тис. грн.

Також ми писали, що в Україні у нарахуванні майбутньої пенсії важливу роль виконує страховий стаж. Фахівці пояснили, чи зараховується стаж, якщо працівник отримує заробітну платню не в повному обсязі.