Пенсии в Украине — что важно знать при нехватке стажа

Люди на улицах столицы. Фото: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что нужно делать в случае нехватки страхового стажа для получения будущей пенсии. Есть несколько вариантов.

Об этом сообщают специалисты Главного управления ПФУ в Донецкой области в Telegram-канале.

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Нехватка стажа в 2023 году

Как отмечают представители фонда, в этом году для того, чтобы выйти на пенсию по возрасту, необходимо накопить не менее 30 лет стажа. При этом возраст выхода на пенсию гражданина по возрасту — в 60, 63 или 65 лет — определяет продолжительность приобретенного стажа.

В 2023 году право на назначение пенсии по возрасту после достижения 60 лет появляется при наличии у лица 30 лет страхового стажа. В случае, если в таком возрасте необходимый стаж не приобретен, то право на пенсию возникнет при достижении более позднего возраста.

Однако если не хватает только несколько месяцев, то выйти на пенсию также можно и до достижения 63-летнего возраста. Для этого соблюсти следующие условия:

если гражданин будет официально трудоустроен и получит необходимые месяцы страхового стажа;

если на имя гражданина будет заключен договор о добровольной уплате взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование с последующей уплатой в течение этих месяцев добровольных взносов в размере не менее минимального страхового взноса (в настоящее время это 1,47 тыс. грн ежемесячно).

После получения 30 лет страхового стажа гражданин может обратиться за назначением пенсии. Если человеку в этом году исполнилось 60 лет, а 30 лет стажа он приобретет позже (в 2024 и 2025 году), то за назначением пенсии будет право обратиться с момента получения вышеупомянутого размера стажа, ведь продолжительность стажа определяют на время достижения пенсионного возраста.

Сверхурочный стаж

Как сообщают в фонде, после увольнения с работы пенсионеры могут рассчитывать на доплаты за сверхурочный стаж. Если гражданин продолжает работать, ему будут пересчитывать сумму каждые два года.

Перерасчет пенсионных выплат таким гражданам осуществляют, учитывая стаж после предварительного назначения или перерасчета выплат с учетом страхового стажа и заработной платы. При этом выбирают более выгодный вариант перерасчета.

Как объясняют в ПФУ, за каждый полный год стажа более 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин предоставляется право на повышение пенсии по возрасту на 1% размера пенсии, однако не более 1% уровня прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Сейчас в Украине размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность составляет 2,09 тыс. грн. Следовательно, максимальный размер доплаты составит 20,9 грн. Как пример, если женщина работала официально 40 лет, получит к пенсии доплату в 209 грн.

Напомним, в Украине некоторые граждане имеют право на пенсию с 55 лет. При этом пенсионные выплаты могут быть больше средних в стране, около 6 тыс. грн.

Также мы писали, что в Украине в начислении будущей пенсии немаловажную роль играет страховой стаж. Специалисты объяснили, засчитывается ли стаж, если работник получает заработную плату не в полном объеме.