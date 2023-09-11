Українця зобов'язали повернути пенсію до бюджету: що стало причиною
У Запоріжжі суд зобов'язав українця повернути частину виплаченої пенсії до бюджету. Відомо, що чоловік отримував гроші через інвалідність та навіть попри те, що судово-медична комісія позбавила його такого статусу, він все одно продовжував отримувати виплату.
Про це йдеться у матеріалі видання OBOZREVATEL.
Українця зобов'язали повернути пенсію до бюджету
Як повідомляється у рішенні суду №333/4732/23, чоловік незаконно отримував пенсію за інвалідність у період з липня 2021 року по вересень 2022 рік.
Водночас, ще у листопаді 2021 року стало відомо про те, що "Обласний центр медико-соціальної експертизи" Запорізької обласної не визнав українця інвалідом. Відтак, ПФУ переплатив йому 26862 гривні.
"Стягнути на користь Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області суму переплаченої пенсії у розмірі 26 862 грн за період з 01.07.2021 по 31.08.2022 р. Заочне рішення може бути переглянуте прийнятим його судом за письмовою заявою відповідача може бути подано протягом 30 днів з дня його проголошення", — повідомляє суд.
Причини повернення пенсії до бюджету
Варто зазначати, що пенсію можуть забрати з наступних причин:
- у випадку, якщо є помилка у прізвищі;
- якщо людина отримувала виплату за фальшивими документами;
- якщо особа певний час проживала за кордоном;
- якщо не отримували виплату 6 місяців;
- якщо особа є переселенцем та змінила місце проживання.
Нагадаємо, в Україні деякі громадяни мають право на пенсію вже з 55 років. При цьому пенсійні виплати можуть бути більші за середні в країні, близько 6 тис. грн.