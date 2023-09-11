Українця зобов'язали повернути пенсію до бюджету: що стало причиною

Пенсіонер тримає пенсію в руках. Фото ілюстративне: google

У Запоріжжі суд зобов'язав українця повернути частину виплаченої пенсії до бюджету. Відомо, що чоловік отримував гроші через інвалідність та навіть попри те, що судово-медична комісія позбавила його такого статусу, він все одно продовжував отримувати виплату.

Про це йдеться у матеріалі видання OBOZREVATEL.

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Як повідомляється у рішенні суду №333/4732/23, чоловік незаконно отримував пенсію за інвалідність у період з липня 2021 року по вересень 2022 рік.

Водночас, ще у листопаді 2021 року стало відомо про те, що "Обласний центр медико-соціальної експертизи" Запорізької обласної не визнав українця інвалідом. Відтак, ПФУ переплатив йому 26862 гривні.

"Стягнути на користь Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області суму переплаченої пенсії у розмірі 26 862 грн за період з 01.07.2021 по 31.08.2022 р. Заочне рішення може бути переглянуте прийнятим його судом за письмовою заявою відповідача може бути подано протягом 30 днів з дня його проголошення", — повідомляє суд.

Причини повернення пенсії до бюджету

Варто зазначати, що пенсію можуть забрати з наступних причин:

у випадку, якщо є помилка у прізвищі;

якщо людина отримувала виплату за фальшивими документами;

якщо особа певний час проживала за кордоном;

якщо не отримували виплату 6 місяців;

якщо особа є переселенцем та змінила місце проживання.

Нагадаємо, в Україні деякі громадяни мають право на пенсію вже з 55 років. При цьому пенсійні виплати можуть бути більші за середні в країні, близько 6 тис. грн.