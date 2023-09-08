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В Україні деякі громадяни не можуть оформити пенсію: що сталося

8 вересня 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — деякі громадяни не можуть оформити виплати
Жінка пенсійного віку. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Міністерстві соціальної політики України розповіли, що деякі громадяни стикаються з неможливістю оформити пенсійні виплати. Йдеться про тих, хто свого часу виїхав на заробітки на територію Росії та отримав страховий стаж.

Про це заявила заступниця голови Мінсоцполітики Дар'я Марчак під час ефіру телемарафону "Єдині новини".

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Проблеми в нарахуванні виплат

За словами представниці Мінсоцполітики, громадяни України, які жили в РФ чи в окупованому Криму, а потім виїхали на підконтрольну територію, тепер не можуть оформити пенсії.

У них немає такої можливості, адже за українським законодавством, для призначення пенсії необхдіно отримати підтвердження від органів Пенсійного фонду РФ про те, що російська сторона не виплачує таким громадянам пенсії.

Загалом Україна під час повномасштабної війни не може одержати відповідну інформацію від РФ і фактично не може надати пенсійні виплати таким людям.

При цьому йдеться не тільки про кілька сотень пенсіонерів — потенційно таких осіб може бути суттєво більше.

"Росія денонсувала угоду про пенсійне забезпечення між РФ і Україною. Тому в нас немає врегулювань для громадян України, які частину життя працювали в Росії", — додала представниця відомства.

Втрата пенсійних виплат

Українські пенсіонери, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, можуть втратити виплати. Це станеться у разі, якщо не буде відповідних звернень в органи Пенсійного фонду України (ПФУ). Це прописано у законопроєкті №9453.

Документ має доповнити закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" пунктом про те, що українцям, які досі проживають на окупованих територіях чи виїхали на підконтрольні Україні регіони, виплати пенсії будуть здійснюватися виключно за умови сповіщення органів Пенсійного фонду про те, що їм не виплачує пенсії Росія.

Проте, як кажуть юристи, у Міністерстві соціальної політики не уточнили ані у проєкті закону, ані у пояснювальній записці, в якій формі та в які терміни потрібно подавати такі заяви.

Більше про пенсії

Нагадаємо, українським громадянам, попри війну, продовжують нараховувати пенсії. Проте існують випадки, коли виплати можуть тимчасово припинити, зокрема, стосується українців за кордоном.

Також ми писали, що у Міністерстві соціальної політики України запевняють, що держава проведе індексацію пенсії у 2024 році, незважаючи на воєнний стан в країні. Водночас над деталями виплат ще працюють.

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