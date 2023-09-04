Пенсії біженцям — як українцям за кордоном відновити отримання виплат

Жінка літнього віку. Фото: Unplush

Українським громадянам, попри війну, продовжують нараховувати пенсії. Проте існують випадки, коли виплати можуть тимчасово припинити, зокрема, стосується українців за кордоном.

Як відновити отримання виплат, пояснили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Як за кордоном поновити отримання пенсій

У ПФУ нагадують, що у разі неотримання громадянином пенсії протягом шести місяців поспіль її виплата має бути припинена. Це відбудеться відповідно до статті 49 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Для поновлення пенсійної виплати в Україні, потрібно особисто звернутися в обраний сервісний центр Пенсійного фонду із заявою та надати документ, що засвідчує особу.

Тим громадянам, які виїхали за кордон і отримали там тимчасовий захист чи статус біженця, також надали можливість надіслати заявки про відновлення виплати пенсії. Форма відповідної заяви міститься у додатку 1 до Порядку подання та оформлення документів для призначення чи перерахунку пенсій згідно із законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Документи потрібно надіслати поштою на адресу територіального органу ПФУ. Зі списком адрес сервісних центрів Головних управлінь можна ознайомитися за посиланням.

Механізм відновлення виплати пенсій затверджений постановою правління Пенсійного фонду від 20.04.2023 р. № 21-1.

До заяви про відновлення пенсій потрібно додати:

копію паспорта;

копію документів про отримання тимчасового захисту чи статусу біженця за кордоном;

копію документів про реєстрацію місяця тимчасового проживання чи перебування громадянина за кордоном (з переказом);

оригінал документа про посвідчення факту, що громадянин живий.

При цьому копії цих документів повинні бути засвідчені дипломатичним представництвом чи консульською установою, або ж нотаріально.

Зокрема, у Польщі отримати поновлену пенсію можна на рахунок, відкритий в уповноваженій українській фінустанові (якщо є) або через міжнародний поштовий переказ.

Для поштового переказу потрібно надіслати до "Укрпошти" заяву у паперовому чи електронному форматі. Форму заяви можна знайти у додатку 1 до Порядку реалізації експериментального проєкту з виплати міжнародним поштовим переказом АТ "Укрпошта" пенсій та фінансової допомоги одержувачам, які тимчасово перебувають за межами країни.

Також, якщо з країнами тимчасового перебування укладені договори (угоди) про пенсійне (соціальне) забезпечення, є можливість перевести виплату пенсії у ці країни, звернувшись, зокрема, в Установи соціального страхування Польщі (ZUS).

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні існує програма доплат до пенсій для літніх людей. Йдеться про доплату у 300 грн на місяць громадянам, які досягли 70 років і вище. Головною причиною для відсутності виплат є розмір пенсії, який не повинен перевищувати 10,34 тис. грн.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) назвали дату, коли українці, які отримують пенсії з інвалідності, можуть втратити виплати. Йдеться про ситуації, коли під час війни немає можливості вчасно пройти огляд та отримати повторний висновок від медико-соціальних експертних комісій.