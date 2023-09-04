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Пенсии за рубежом: как украинцам возобновить получение выплат

4 сентября 2023 07:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии беженцам — как украинцам за границей возобновить получение выплат
Пожилая женщина. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинским гражданам, несмотря на войну, продолжают начислять пенсии. Однако существуют случаи, когда выплаты могут временно прекратить, в частности, касается украинцев за границей.

Как возобновить получение выплат, объяснили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Как за границей возобновить получение пенсий

В ПФУ напоминают, что в случае неполучения гражданином пенсии в течение шести месяцев подряд ее выплата должна быть прекращена. Это произойдет в соответствии со статьей 49 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Для возобновления пенсионной выплаты в Украине нужно лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда с заявлением и предоставить документ, удостоверяющий личность.

Тем гражданам, которые выехали за границу и получили там временную защиту или статус беженца, также предоставили возможность посылать заявки о возобновлении выплаты пенсии. Форма соответствующего заявления содержится в приложении 1 к Порядка представления и оформления документов для назначения или перерасчета пенсий по закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Документы следует отправить по почте в адрес территориального органа ПФУ. Со списком адресов сервисных центров Главных управлений можно ознакомиться по ссылке.

Механизм возобновления выплаты пенсий утвержден постановлением правления Пенсионного фонда от 20.04.2023 года №21-1.

К заявлению о возобновлении пенсий следует добавить:

  • копию паспорта;
  • копию документов о получении временной защиты или статуса беженца за границей;
  • копию документов о регистрации месяца временного проживания или пребывания гражданина за границей (с переводом);
  • оригинал документа об удостоверении того, что гражданин жив.

При этом копии этих документов должны быть заверены дипломатическим представительством или консульским учреждением, или нотариально.

В частности, в Польше получить возобновленную пенсию можно на счет, открытый в уполномоченном украинском финучреждении (если есть) или через международный почтовый перевод.

Для почтового перевода нужно послать в "Укрпочту" заявление в бумажном или электронном формате. Форму заявления можно найти в приложении 1 к Порядку реализации экспериментального проекта по выплате международным почтовым переводом АО "Укрпочта" пенсий и финансовой помощи получателям, временно находящимся за пределами страны.

Также, если со странами временного пребывания заключены договоры (соглашения) о пенсионном (социальном) обеспечении, есть возможность перевести выплату пенсии в эти страны, обратившись, в частности, в учреждения социального страхования Польши (ZUS).

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине существует программа доплат к пенсиям для пожилых людей. Речь идет о доплате в 300 грн в месяц гражданам, достигшим 70 лет и выше. Главной причиной отсутствия выплат является размер пенсии, который не должен превышать 10,34 тыс. грн.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) назвали дату, когда украинцы, получающие пенсии по инвалидности, могут потерять выплаты. Речь идет о ситуациях, когда во время войны нет возможности вовремя пройти осмотр и получить заключение медико-социальных экспертных комиссий.

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