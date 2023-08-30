Пенсії в Україні — громадян масово позбавлять виплат

Жінка пенсійного віку. Фото: УНІАН

Українські пенсіонери, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, можуть втратити виплати. Це станеться у разі, якщо не буде відповідних звернень в органи Пенсійного фонду України (ПФУ).

Це прописано у законопроєкті №9453, який парламент ухвалив за основу.

Читайте також:

Що пропонує законопроєкт

Документ має доповнити закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" пунктом про те, що українцям, які досі проживають на окупованих територіях чи виїхали на підконтрольні Україні регіони, виплати пенсії будуть здійснюватися виключно за умови сповіщення органів Пенсійного фонду про те, що їм не виплачує пенсії Росія.

Проте, як пишуть юристи, у Міністерстві соціальної політики не уточнили ані у проєкті закону, ані у пояснювальній записці, в якій формі та в які терміни потрібно подавати такі заяви.

Ще одним важливим положенням хочуть доповнити закон, який стосується банківських рахунків.

Передбачається, що банки зможуть забирати гроші з рахунків пенсіонерів на вимогу ПФУ у ситуації, якщо упродовж шести місяців не спостерігатимуть руху коштів на рахунку з боку клієнта.

Повернути заблоковані кошти зможуть тим пенсіонерам, які пройдуть фізичну ідентифікацію у рамках законодавства за його першою вимогою після з’ясування обставин та за наявності обґрунтованих підстав для поновлення виплати пенсії.

Тож, скасують виплати у разі:

неотримання пенсії упродовж пів року підряд в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або в разі відсутності видаткових фінансових операцій у банках за рахунками, на які здійснюється виплата грошей;

непроходження фізичної ідентифікації у банках.

Що означає фізична ідентифікація

Фізичною ідентифікацією називають процедуру використання ідентифікаційних відомостей громадянина із документів, створених на носіях чи електронних даних, під час якої забезпечується встановлення фізособи, що проводять:

в органах Пенсійного фонду;

в особистому електронному кабінеті на порталі е-послуг ПФУ за допомогою підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID");

шляхом посвідчення консульським посадовцем адреси проживання у порядку, що визначено правлінням ПФУ за погодженням із Мінсоцполітики.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні існує програма доплат до пенсій для літніх людей. Йдеться про доплату у 300 грн на місяць громадянам, які досягли 70 років і вище. Головною причиною для відсутності виплат є розмір пенсії, який не повинен перевищувати 10,34 тис. грн.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) назвали дату, коли українці, які отримують пенсії з інвалідності, можуть втратити виплати. Йдеться про ситуації, коли під час війни немає можливості вчасно пройти огляд та отримати повторний висновок від медико-соціальних експертних комісій.