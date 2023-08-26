Пенсії в Україні — хто з українців отримає доплати з 1 вересня

Люди на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE

З вересня поточного року в Україні масштабного підвищення пенсійних виплат законодавчо не заплановано. Однак деяким категоріям громадян передбачені грошові надбавки від ООН, а також доплати "за віком".

Новини.LIVE розповідають все, що відомо про виплати.

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Доплати "за віком" до пенсій

Щороку влада двічі підвищувала розмір мінімальної пенсії — 1 липня та 1 грудня, у зв'язку з переглядом розміру мінімального прожиткового мінімуму. У 2023 році на тлі війни він заморожений на рівні попереднього року, тому мінімальна пенсія становить 2,09 тис. грн.

Водночас, право на доплати за віком 70, 75 та 80 років не скасували. У вересні тим, кому виповниться стільки, зможуть отримати:

пенсіонери, які досягли 80 років і більше, отримають додатково до пенсії по 570 грн;

громадянам, вік яких 75−80 років, доплатять надбавку у сумі 456 грн;

пенсіонери віком від 70 до 75 років отримають по 300 грн.

Надбавки пенсіонерам від ООН

У вересні додаткові надбавки виплатять тим пенсіонерам, які проживають у прифронтових регіонах. Кошти надасть ООН, проте на допомогу матимуть право не всі.

Додаткову грошову допомогу виплатять пенсіонерам, які відповідають таким критеріям:

є внутрішньо переміщеними особами, які проживають в регіонах активних чи ймовірних бойових дій;

пенсійні виплати менші за 3 тис. грн;

не одержували з 1 березня цього року жодних виплат від різних міжнародних організацій.

Заявку на фіндопомогу можна буде подавати на спеціальній платформі єДопомога за посиланням.

Розмір визначать як різницю між 3 тис. грн та сумою пенсії, однак він не може бути менший за 100 грн. У разі, якщо пенсіонер має пенсію 2,4 тис. грн, то сума надбавки становитиме лише 600 грн.

Окрім того Кабінет міністрів продовжив терміни для ідентифікації отримувачів пенсій та соцвиплат в Ощадбанку до кінця поточного року. Йдеться про переселенців, яких стали на облік до 24 лютого минулого року.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні існує програма доплат до пенсій для літніх людей. Йдеться про доплату у 300 грн на місяць громадянам, які досягли 70 років і вище. Головною причиною для відсутності виплат є розмір пенсії, який не повинен перевищувати 10,34 тис. грн.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) назвали дату, коли українці, які отримують пенсії з інвалідності, можуть втратити виплати. Йдеться про ситуації, коли під час війни немає можливості вчасно пройти огляд та отримати повторний висновок від медико-соціальних експертних комісій.