Соцвиплати з 1 вересня надаватимуть по-новому — що зміниться

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2023 року деякі соціальні виплати надаватимуть по-новому. Запрацюють нові правила призначення допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а також продовжать надавати виплати для постраждалих від підтоплень у Херсонській та Миколаївській областях.

Про це розповідають Новини.LIVE.

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Допомога для переселенців

У вересні під час призначення виплат для внутрішньо переміщених осіб почнуть ретельніше перевіряти майновий стан. Згідно з новими правилами:

Виплат позбавлять громадян у разі:

придбання нового авто (з року випуску якого минуло менше п'яти років), окрім транспорту, придбаного волонтерами та переданих на потреби оборони країни;

придбання на суму більш ніж 100 тис. грн земельних ділянок, квартири, будинки (окрім житла, одержаного за державні кошти чи з місцевого бюджету);

на депозитних банківських рахунках сумарно лежить понад 100 тис. грн;

придбання іноземної валюти (крім валюти, одержаної від благодійних організацій чи купленої для оплати медичних, соціальних та освітніх послуг), банківських металів на більш ніж 100 тис. грн;

є у власності житло на територіях, де ведуться активні/можливі бойові дії чи окуповані, якщо має площу більш ніж 13,65 квадратного метра на одного члена родини.

Соцслужби про припинення виплат повідомлятимуть додатково, однак рішення можна буде оскаржити, надавши документи.

Також зміняться дати виплат коштів допомоги ВПО. Виплати здійснюватимуться 15 та 28 щомісяця.

Решті категорій українських переселенців надаватимуть допомогу до кінця січня 2024. Терміни виплат автоматично продовжили 1 серпня на півроку (кінця січня 2024 року). Після чого право на виплати переглянуть.

Допомога надається у таких розмірах:

особи з інвалідністю та діти — 3 тис. грн;

інші особи — 2 тис грн.

Позбавлятимуть виплат у такому разі:

перебування за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без вагомих причин, що підтверджені документально (службове відрядження чи стажування, перебування на лікуванні чи на реабілітації, догляд за хворою дитиною, оздоровлення дитини та ін.);

повернення на покинуте місця проживання;

відбування покарання в місцях позбавлення волі чи засудження за колабораціонізм.

Допомога для постраждалих від теракту на Каховській ГЕС

Уряд продовжив термін прийому заяв на виплату допомоги для постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС. Заявки прийматимуть тепер кінця жовтня 2023 року.

Розмір допомоги від держави — 5 тис. грн. Їх можуть отримати жителі Херсонщини та Миколаївщини, будинки яких були підтоплені.

Постраждалим надаватимуть одноразову грошову допомогу незалежно від того, зареєстровані вони як ВПО і чи отримують виплати на проживання.

Тобто скасували необхідність перевірки громадян, які претендують на призначення допомоги щодо того, чи отримували вони допомогу як переселенці.

Подавати заявки на отримання допомоги можна у будь-якому органі соціального захисту.

Пенсіонерам-пересленцям перенесли термін ідентифікації

Також уряд продовжив терміни для ідентифікації отримувачів пенсій та соціальних виплат в Ощадбанку до 31 грудня поточного року. Стосується це внутрішньо переміщених осіб, яких взяли на облік до 24 лютого минулого року.

Відтак, до кінця 2023 року навіть за відсутності ідентифікації держава надалі здійснюватиме виплати, а Ощадбанк не блокуватиме банківські рахунки.

Більше про допомогу

Нагадаємо, в Україні змінили механізм оплати послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та державної підтримки. З 1 червня 2023 року запрацював підхід "гроші ходять за дитиною".

Також ми писали, що українці з травня поточного року отримали право претендувати на нову одноразову грошову допомогу. Запрацював закон №2980-IX, який передбачає надання компенсації за шкоду життю та здоров’ю через військову російську агресію деяким категоріям громадян.